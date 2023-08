Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Bumisita si PNP Chief Gen. Benjamin Acorda Jr. sa burol ng binatang biktima ng "mistaken identity" sa Brgy. NBBS, Navotas, Huwebes ng gabi.

Nagpaabot ng pakikiramay si Acorda sa kaanak ni Jemboy Baltazar dakong alas-11 ng gabi. Kinausap rin niya ang panganay na kapatid ng biktima na si Jessa Baltazar, at nangakong magbibigay ng agarang hustisya para sa pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay.

“Nandito lang ako para unang-una to extend our ah condolence and at the same time to give assurance to member of the family na wala tayong itatago diyan when it comes of conduct of the investigation we will be exerting all our effort na the truth will come out in investigation,“ ayon kay Acorda.

Sinabi rin niya na sisiguraduhin nilang mapoprotektahan ang mga kaanak ng biktima at pinaalala sa kanila na nakahandang tumugon ang PNP sakaling may problema o pananakot na matatanggap ang pamilya.

“Tuloy-tuloy na protection. I told them na pag may problema or threat or pananakot they will let us know,” dagdag ni Acorda.

Makikipagpulong din aniya siya kay DILG Secretary Benhur Abalos para pag-usapan ang mga susunod na puwedeng hakbang para hindi na maulit ang ganitong insidente, at maging ang nangyaring barilan sa pagitan ng dalawang pulis sa Taguig.

"Ah we are looking to this, actually kasama ko diyan si Sec. Bukas mag mi-meeting kami what are these SOP’s standard operating procedures, saan nagkukulang, discipline or in the doctrine titignan natin and also yung when it comes to the mental health like in taguig so we are reviewing all this things," paliwanag niya.

Ayon naman kay Jessa Baltazar, kapatid ng biktima, malaking tulong sa kanila na nakausap nila si Acorda.

"Nangako po sila na makakamit po namin ang hustisya ng kapatid ko po, na kung sakaling nag-aalangan kami sa imbestigasyon ay tawagan daw namin. Kahit papaano naging panatag po loob namin kasi natatakot po kami na baka balikan kami ng pamilya nung mga pulis," ani Jessa.

Dagdag pa ni Jessa, nangako si PGen Acorda na bibigyan sila ng tulong pinansyal.

Inaasahan mamayang alas dyes ng umaga darating sa bansa ang nanay ni Jemboy, na si Rodaliza Baltazar.

"Ano na po siya nasa airport na siya ng Qatar para magfly na po dito," dagdag ni Jessa.

Bukod kay PGen Acorda, nauna nang nagpaabot ng pakikiramay si DILG Secretary Abalos at ayon kay Jessa nakiramay na rin si Navotas Mayor John Rey Tiangco.