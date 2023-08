Pinoy skilled workers kailangan ng Jordan

AMMAN - Nangangailangan ng libo-libong skilled workers ang Jordan para mas palakasin ang kanilang ekonomiya.

Sa pagpupulong nina Philippine Ambassador to Jordan Wilfredo C. Santos at Secretary General Farouq Al-Hadidi ng Ministry of Labor (MOL) noong August 7, 2023, inihayag ni Al-Hadidi na maaring magbigay ang Jordan ng Specialized Work Permit para sa Filipino skilled workers para mapunan ang labor demand ng iba-ibang industriya ng kanilang bansa.

Bukas ang pintuan ng Jordan sa karagdagang 43,000 na manggagawang Pilipino sa mga susunod na taon. Nagpasalamat si Santos kay Al-Hadidi sa alok ng Jordan. Pinuri rin niya ang proteksyong ibinibigay ng Jordan sa overseas Filipino workers.

Pinag-usapan din nila ang mga hakbang na kailangang gawin para mapabilis ang pagpasok ng Filipino skilled workers Jordan. Siniguro rin ni Santos na patuloy na magtutulungan ang embahada at Ministry of Labour ng Jordan sa mga usapin hinggil sa kapakanan ng mga OFW.

Sa talaan ng MOL ng Jordan at DMW, 95% ng mga OFW sa Jordan ay nagtratrabaho sa household service sector. Inaasahang magbabago ang labor demographics kapag simulan nang ibigay ang Specialized Work Permit sa Pinoy workers na magtatrabaho sa Jordan.

