P1.1-M halaga ng hinihinalang pekeng sigarilyo nasabat sa Maynila; 2 tiklo

MAYNILA - Timbog ang dalawang lalaki na nagbebenta ng hinihinalang mga pekeng sigarilyo sa Sta. Ana, Maynila nitong Huwebes ng hapon.

Base sa ulat ng Special Mayor’s Reaction Team (SMART) ng MPD, dumulog sa kanilang opisina ang kinatawan ng isang kompanya ng sigarilyo at sinabing talamak ang bentahan sa lugar.

“Unang una hindi siya nakatatak sa government natin. Pangalawa ‘yung Consumer’s Act na nava-violate nila. And pangatlo ‘yung health ng magsisigarilyo nito, hindi natin alam ‘yung content ng mga sigarilyo na ‘to,” ayon kay P/Maj. Dave Garcia, Deputy Chief ng MPD-SMART.

Ikinasa ang entrapment operation pasado ala-una ng hapon kung saan naaresto ang dalawang suspek. Itinuro ng mga ito ang bahay na pinagkukunan nila ng suplay ng mga pekeng produkto.

“Pagdating namin sa storehouse, may CCTV kasi ‘yung bahay. Naunahan kami ng kita, nakatakbo sa bubong ‘yung dalawa pang suspek then naiwan na ‘yung napakaraming ebidensya na paninda nilang pekeng sigarilyo,” dagdag ni Garcia.

Nakumpiska sa kanila ang higit 100 ream ng sigarilyo na tinatayang aabot sa P1.1-M ang halaga.

Tumangging magbigay ng pahayag ang dalawang naarestong suspek na mahaharap sa kasong paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines (Selling and Transporting of Suspected Fake or Counterfeit Cigarettes) at Consumer Act of the Philippines.

Pinaghahanap na ng mga awtoridad ang dalawa pang kasamahan ng mga suspek.

