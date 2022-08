Paliwanag sa mabilis na Halalan 2022 results transmission, hinihiling

Humarap sa media sina dating DICT Usec. Eliseo Rio Jr., dating NAMFREL Chairman Gus Lagman, at Franklin Ysaac na dating pangulo ng Financial Executives Institute of the Philippines, sa Mandaluyong City ngayong ika-11 ng Agosto 2022, upang humingi ng paliwanag sa Comelec hinggil sa bilis ng transmission ng May 9, 2022 election results. Johnson Manabat, ABS-CBN News

MAYNILA - Ilang buwan matapos ang Halalan 2022, patuloy na humihingi ng paliwanag sa Comelec ang mga dating opisyal ng poll watchdog na National Citizens' Movement for Free Elections (NAMFREL) at Department of Information and Communications Technology (DICT) sa nangyaring mabilis na transmission ng resulta ng botohan.

Sa isang forum sa Mandaluyong City ngayong Huwebes, humarap sa media sina dating DICT Usec. Eliseo Rio Jr., dating NAMFREL Chairman Gus Lagman, at Franklin Ysaac na dating pangulo ng Financial Executives Institute of the Philippines, at nagpakilala bilang Truth and Transparency Trio, o TNTrio.

Bagaman hindi dating magkakakilala, nagsama-sama anila sila ngayon dahil sa nagkakaisang adbokasiyang tiyakin ang isang maayos na halalan.

Sabi ng grupo, may mga naging obserbasyon sila sa halalan nitong Mayo na nagpapakita ng anila'y iregularidad.

Kabilang dito ang napakabilis na transmission ng inisyal na resulta ng halalan kung saan mahigit 20 milyong boto agad ang nabilang para sa mga nangungunang kandidato sa pagka-Pangulo.

Sabi ni Rio, kung susundin ang General Instructions ng Comelec sa nakalipas na halalan, dapat makapag-imprenta muna ang Comelec ng walong kopya ng election returns (ERs) bago gawin ang transmission ng resulta.

“Ang observation namin dito sa election, napuna namin na yung transparency server… napuna namin na nag-close and election ng 7 p.m., tapos 8:02 (p.m.) nakabilang na ng 20 million votes. Pinakamabilis yun… I mean, first time that it happened on the first hour, naka-20 million. So tinatanong namin, ano yung basis nito?” sabi ni Rio.

Sa time and motion study, sinabi niyang imposibleng makapag-imprenta ang mga miyembro ng election board ng kinakailangang kopya ng ERs sa napakabilis na oras, lalo’t mabagal ang ginamit na printer sa halalan.

Aniya, dalawang beses na silang sumulat sa Comelec para humingi ng paliwanag patungkol dito - ang una ay noong Hulyo 15, na sinundan naman noong Agosto 5. Subalit wala pang sagot ang komisyon.

Nilinaw ng tatlo na hindi nila kinukuwestiyon ang mismong resulta ng halalan. Anila, nais lang nila ng malinaw na paliwanag sa transmission ng resulta ng botohan.

"Explain lang nila. Nagtatanong lang naman kami… Karapatan naman ng mga botante na magtanong kung merong hindi malinaw. Inaasahan sana namin na si Chairman Garcia will lead," sabi ni Lagman.

Ayon kay Rio, sakaling hindi sila makakuha ng paliwanag o sagot sa Comelec, kasama sa kanilang plano ay ang pagdulog sa korte para obligahin ang komisyon na magpaliwanag sa publiko.

Sinabi ng grupo na nababahala sila sa nangyaring sunog sa Information Technology Department ng Comelec sa 7th floor ng Palacio del Gobernador kamakailan.

"Kahit walang sunog na nangyari, was part of the record yung day-time stamp na nagpapatunay na there were 20 million that were really transmitted from 7-8? Kung wala yun, ang next step siguro is to have a court order na ipalabas ng mga Telcos… Did you have any transmission from the transparency server from 7 to 8?… Hindi puwedeng magpalabas lang sila ng ganyan, na ang resulta kaagad… established na ang standing ng mga kandidato, hindi na nagbago sa last counting on the 4th day,” ani Rio.

Sabi ng tatlo, walang halong pulitika ang kanilang adbokasiya at wala ding pulitiko na nasa likod nito dahil magkakaiba ang kanilang sinuportahang kandidatong pangulo.

Si Rio, aminadong supporter ni dating Sen. Ping Lacson, habang hindi naman binanggit nina Lagman at Ysaac kung sino ang kanilang naging pambato.

MULA SA ARCHIVE:

