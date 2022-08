Mga di nagagamit na bus 'kinakahoy' dahil sa oil price hike, 'putol' na ruta

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - 'Kinakahoy' o binabaklas na ng bus operators ang mga bus na matagal nang hindi nakakabiyahe para mailagay ang mga mapapakinabangan pang piyesa sa mga sasakyang nangangailangang palitan ang mga parte.

Malaki raw kasi ang naging epekto sa mga operator ng pagkaputol-putol ng kanilang mga ruta.

Ayon sa ilang bus companies, 50 hanggang 75 porsiyento na lang ng kanilang units ang nakakabiyahe. Bukod kasi sa pinutol na ruta, tumaas ang presyo ng diesel at maging ang gastos sa pag-operate ng mga bus.

"Nu'ng mag-pandemic tayo, sa hirap ng biyahe 'yung income maliit hindi na nakakabili ng piyesa at anumang pangangailangan. Kinakahoy na lang [ang piyesa] kung anong puwedeng ikahoy… napakahirap po talaga," ani Rico Bucarilla, chief inspector ng Metrolink Corporation.

Ayon sa kanila, mas matipid kung 'kakahuyin' ang mga bus kaysa bumili ng bagong piyesa. Pero kung sakaling ibalik ang kanilang mga ruta, handa naman daw silang buuin ulit ang mga unit na nabawasan ng mga parte.

Nakatakda namang magbukas ng higit 100 ruta ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, na bibigyang prayoridad ang University Belt.

"We are closely coordinating with all agencies with respect to the face-to-face classes so MMDA is one of them. I'm sure MMDA will help us and of course they will do their jobs to address the situation," ani LTFRB Chairperson Cheloy Garafil.

Inaasahang maglalabas din ng memorandum circular ang tanggapan kung papayagan ang taas-pasahe ng mga bus.

-- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News