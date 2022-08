Hindi kuntento ang Teachers' Dignity Coalition (TDC) sa plano ng Department of Education (DepEd) na ipagawa na lang ang mga inirereklamong mabagal na laptop na inisyu sa mga guro.

Sa panayam ng Teleradyo noong gabi ng Miyerkoles, sinabi ni TDC National Chairperson Benjo Basas na hindi pa rin sapat kahit ipagawa ang mga laptop o palitan ang mga ito.

Para kay Basas, kailangang imbestigahan pa ring mabuti kung may dapat managot sa pagbili ng mga laptop na inilarawan sa Commission on Audit (COA) report na "pricey" o mahal ang bili pero "outdated."

"Napaka-importante talaga na magkaroon talaga dito ng impartial at malalimang investigation," ani Basas.

Samantala, nagdaos naman nitong umaga ng Huwebes ang Alliance of Concerned Teachers ng protesta sa harap ng tanggapan ng Department of Budget and Management (DBM) sa Maynila kaugnay sa pagbili ng laptops.

Ang Procurement Service ng DBM o PS-DBM kasi ang nagsagawa ng procurement ng laptop para sa DepEd.

Nauna nang sinabi ng DepEd na kapag napatunayan nitong mabagal nga ang mga inisyu na laptop, igigiit nito ang warranty provision kung saan maaaring ma-upgrade ang specification o mapalitan ang mga laptop.

Sa hiwalay na panayam, nangako naman ang DepEd na tututukan nila ang isyu at aalamin ang tunay na nangyari sa pagbili ng mga sinasabing overpriced na laptop.

Ayon kay DepEd Spokesperson Michael Poa, hinihintay na lang nila ang kaukulang mga dokumento mula PS-DBM para masagot ang naturang isyu sa COA.

