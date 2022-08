2 Nigerian, 1 Pinay timbog sa phishing scam sa Laguna

Timbog ang dalawang Nigerian national at isang Pinay matapos makapagnakaw ang mga ito mula sa isang bank account ng nasa P1.4 milyon at magtangka pang muling mag-withdraw ng P400,000 sa San Pedro City, Laguna, Agosto 10, 2022. Retrato mula sa Laguna Provincial Police Office.

Natimbog ng mga awtoridad ang dalawang Nigerian national at isang Pinay matapos makapagnakaw ang mga ito mula sa isang bank account ng nasa P1.4 milyon at magtangka pang muling mag-withdraw ng P400,000 sa San Pedro City, Laguna nitong Miyerkoles.

Kinilala ng Laguna Police ang mga Nigerian na sina Samuel Nomso Esomchi, 42, at Taye John Bamidele, 40, parehong residente ng Imus, Cavite sa kasalukuyan; at ang Pinay na si Gladys Francisco, taga-Carmona, Cavite.

Batay sa report ng Laguna PNP, dakong alas-2 ng hapon nang tangkain ng suspek na si Francisco na mag-withdraw ng halagang P400,000 sa isang bangko sa San Pedro mula sa account ng isang Indian businessman.

Subalit nang makipag-ugnayan ang naturang bangko sa branch nito sa Carmona para sa dapat ay inter-branch withdrawal transaction, naabisuhan ang Carmona branch hinggil sa posibilidad na ito ay isang fraud o phishing activity.

Hindi natuloy ang withdrawal at mabilis na umalis si Francisco.

Agad tumawag ang bangko sa mga awtoridad na nagsagawa naman ng hot pursuit operation. Naaresto ang babae sa Barangay Nueva sa San Pedro City.

Magkasunod ding naaresto ang dalawang dayuhan sa isang gasolinahan sa San Pedro at sa isang mall.

Nabawi sa mga ito ang P1.4 milyon na na-withdraw nila sa branch ng nasabing bangko sa Carmona at sa Muntinlupa, umaga ng Miyerkoles.

Nasa kustodiya na ng San Pedro police ang tatlo at sinampahan na rin ng mga reklamong paglabag sa computer-related fraud (violation of Cybercrime Prevention Act of 2012), at Article 315 (Swindling / Estafa) ng Revised Penal Code in relation to Sec 6 of Republic Act 10175.

- ulat ni Ronilo Dagos