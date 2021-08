Watch more on iWantTFC

(UPDATE) Hindi bababa sa 60 kabataan ang positibo sa COVID-19 sa 2 youth center sa Cebu City at Lapu-Lapu City.

Sa Lapu-Lapu City, 31 bata at isang social worker sa isang home care center for children ang nagpositibo sa COVID-19, sabi ngayong Miyerkoles ng alkalde ng lungsod.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Mayor Junard Chan na natuklasan ang hawahan matapos ipa-swab test bilang protocol ang isang batang ga-graduate na sana at pauwi ng Iloilo.

May 63 bata ang inaalagaan sa nasabing pasilidad, ani Chan.

Karamihan umano sa mga positibo sa virus ay mula 9 hanggang 10-taong gulang, pero mayroon ding mga teenager at isang 20 anyos.

"Sa 31 bale, 4 na lang nagkaubo doon. The rest are asymptomatic," ani Chan.

"Binawal na po natin 'yong pagbisita ng pamilya. In-advise din natin 'yong mga social worker natin na dapat hindi sila malapit du'n sa mga bata," dagdag ng mayor.

Ayon kay Chan, iniimbestigahan na kung paano nagka-COVID-19 sa home care center gayong hindi naman lumalabas ang mga bata at ang mga nag-aaral ay naka-modular learning.

Hinala ng lokal na pamahalaan na tinamaan ng mas nakahahawang Delta variant ng COVID-19 ang mga bata sa home care center.

Watch more on iWantTFC

Sa Cebu City, 34 na teenager sa isang youth center ang tinamaan rin ng COVID-19, ayon kay Councilor Dave Tumulak.

Ayon kay Tumulak, nasa edad 13 hanggang 17 ang mga nagkasakit.

Ini-lockdown na umano ang youth center habang inaalam kung saan galing ang virus.

Sa datos ng Department of Health-Central Visayas, umabot na ng 3,384 ang mga may edad 18 pababa na nagkaroon ng COVID-19 sa Cebu City, Lapu-Lapu City at Mandaue City simula Enero 2021.

Tingin ng regional na DOH ay dahil ito sa Delta variant.

Kasalukuyang nasa ilalim ng modified enhanced community quarantine with heightened restrictions ang 3 lungsod at 8 bayan sa Cebu province.

Nauna nang inihayag ng grupong Private Hospitals Association of the Philippines na dumarami kamakailan ang mga batang naa-admit sa mga ospital na may COVID-19.

RELATED VIDEO

Watch more on iWantTFC