Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Umapela ang Tuguegarao City sa gobyerno na isama din sila sa mga lokal na pamahalaang binibigyan ng ayuda sa ilalim ng enhanced community quarantine.

“Nananawagan kami sa mahal nating presidente na kung pwede tugunan ang request namin para maisali na rin ang Tuguegarao City. Meron pong Tuguegarao City that is existing in our country. Pilipino din po kami kaya kung pwede mabigyan din 'yung mga nangangailangan lang po para tulong lang po sa kanila dahil maraming affected dito sa pang-limang ECQ na namin,” sabi ni Tuguegarao City Mayor Jefferson Soriano.

Isasailalim sa ECQ ang Tuguegarao City simula sa Huwebes, Agosto 12 hanggang Agosto 21 dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19.

“Pero ang usapan namin sa Regional IATF (Inter-Agency Task Force) kahapon kapag hindi mag-improve ang sitwasyon dito sa Tuguegarao automatic i-extend namin ng 7 days kasi gusto ng Regional IATF, base sa rekomendasyon ng governor natin 14 days dapat ngunit medyo hirap na talaga ang mga tao dito sa Tuguegarao kaya nilimit ko ng 10 days. Pag ma-improve ang aming sitwasyon in 10 days time then we go back to the original GCQ with heightened protocols,” sabi ni Soriano.

Sa panayam sa TeleRadyo, Miyerkoles ng umaga, sinabi ni Soriano na umabot na sa 724 ang active COVID-19 cases sa kanilang lungsod.

Mabigat aniya ang hinaharap ng lungsod at maging ang kanilang mga ospital, mapa-pribado o pampubliko, ay punuan at hirap na rin.

“Isang mabigat na rason kung bakit nag-recommend kami ng ECQ, last August 6, 7, and 8 we had 9 deaths. From August 1 to date, we already had 17 deaths. From March last year to March this year, 24 lang deaths namin. Ngayon po 160 deaths namin,” saad niya.

Dagdag niya, “This is our 5th ECQ and iba ito kasi mas istrikto na kami ngayon.”