Nagpatayo ng satellite vaccination site sa mga venue ng cash aid distribution ang lokal na pamahalaan ng San Juan. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - Umarangkada na ang pamamahagi ng ayuda sa Kamaynilaan para sa mga umaaray sa epekto ng pagsasara ng mga negosyo dahil sa limitasyong dulot ng pagpapatupad ng enhanced community quarantine (ECQ) sa lugar.

Kani-kaniya naman ng pagpapatupad ng health protocol ang mga LGU para masigurong maiwasan ang hawahan. Kasabay rin nito ay may ilang LGU ring gumagawa ng ilang hakbang para maisulong o mahikayat ang mga residente nilang magpabakuna kontra COVID-19.

Sa San Juan City, bawat barangay ay nagkaroon ng schedule sa pamimigay ng ayuda, at may sariling serial number ang mga benepisyaryo na ibinase sa listahan na ginamit noong ECQ sa Abril.

Nagpatayo rin sila ng satellite vaccination site sa bawat venue ng distribusyon para sa mga benepisyaryong kasama sa A2 at A3 priority groups na nais magpabakuna matapos makatanggap ng ayuda.

House-to-house naman ang pag-aabot ng ayuda sa Pasig City.

Pero paglilinaw ni Pasig Mayor Vico Sotto na hahati-hatiin ang lungsod sa bubbles, at may itatalagang distribution sites kung saan maaaring kuhanin ang mga ayuda. Magbibigay rin sila ng food packs para sa 260,000 pamilya.

Isasabay din nila ang pamamahagi ng forms para sa hindi pa nakapagbakuna.

"'Pag nag-house-to-house ang teams, meron pong mga sites na idi-divide natin ang lungsod ng Pasig to bubbles. So yung sites po, may konting pila po dun. Pero, sisiguruhin natin na minimal lang kasi small clusters lang po ito. Hindi hahaba ang pila, at magiging mas mabilis," ani Sotto.

Sa huling ulat nitong Agosto 9 ay 24,990,042 vaccine dose na ang na-administer sa buong bansa. Sa bilang, 13,375,452 ang unang dose. Meron naman nang 11,614,590 na fully vaccinated.

Ayon sa datos na sinuri ng ABS-CBN Investigative and Research Group, aabot sa 9,171,286 vaccine doses ang na-distribute na sa NCR. Ang fully vaccinated ay nasa 3,897,152 na.

HEALTH PROTOCOLS

May ilang lokal na pamahalaan naman na may mga hakbang para masigurong nasusundan ang health protocols habang ibinibigay ang cash aid.



Hybrid ang sistema sa Paranaque City kung saan maaaring ibigay sa e-wallet ang ayuda o kaya face-to-face.

Hinikayat ng lokal na pamahalaan na gawing online na lang ang pagkolekta ng ayuda dahil sa banta ng COVID-19.

Sa ilang barangay sa Quezon City, nagbibigay sila ng mga stub o kaya by batch ang pamamahagi ng ayuda, ayon sa alkaldeng si Joy Belmonte.

"Kung hindi man stubs katulad sa Batasan, 'yung iba, color-coded. Yung iba naman, per batch, ayon sa kalsada kung saan sila nakatira. Yung iba naman, alphabetical ang kanilang napiling mode of delivery," ani Belmonte sa panayam sa TeleRadyo.

Face-to-face naman ang pamimigay ng ayuda sa Maynila. Ayon kay Manila Department of Social Welfare officer-in-charge Maria Asuncion Fugoso, mahalagang dalhin ang mga dokumento at panatilihin ang disiplina sa cash aid distribution.

"Ang kailangan pong dalhin ay barangay certificate at saka valid ID. Tapos ho, 'yung sistema ay hindi natin kayang mag-house-to-house dahil 380,000 plus ang makakatanggap na pamilya. Itutuloy, tulad ng ginagawa po namin dati, na face-to-face pero with social distancing. Lahat ng health protocols ay susundiin natin," ani Fugoso.

Para kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rolando Bautista, mas maayos ang unang araw ng pamamahagi ng ayuda sa mga LGU.

"'Yung sinasabi natin may nakaabang, nakapila, hindi natin nakita 'yun, at ang importante rito, organized at systematic ang proseso pagpasok ng beneficiary sa pay out center, alam agad kung saan siya pupunta," ani Bautista.

"Malaki ang in-improve ng sistema at proseso ng payout mula nung SAP1, na-improve ng special assistance, nakita natin ang malaking improvement, financial assistance for this ECQ," dagdag niya.

-- May mga ulat nina Bianca Dava, Zyann Ambrosio, Jeck Batallones, ABS-CBN News

