Hinimok ng isang health expert na hayaan munang unahin sa pagbabakuna ang mga matatanda at mga miyembro ng pamilyang laging lumalabas ng bahay bago ang mga bata.

Para kay Dr. Lulu Bravo, chairperson ng National Adverse Effects Following Immunization Committee, hindi aniya siguro dapat palabasin muna ang mga batang below 18 years old habang may pandemyang dulot ng COVID-19.

“Ang mga nagkakasakit talaga na naoospital ay 'yung matatanda. Nakaka-transmit ng disease sa mga bata. Sa malaking kakulangan ng bakuna sa ngayon, unahin muna ang mga matatanda kasi sila ang magbibigay ng sakit sa mga bata,” sabi ni Bravo.

Sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga, sinabi ni Bravo na kung ang mga matatanda ay bakunado na, maaari na rin nilang maprotektahan ang mga bata.

“Unahin muna, talagang i-prioritize ang ating matatanda at mga lumalabas ng bahay. Sila 'yung magdadala sa bahay [ng virus],” sabi ni Bravo.

Kasabay nito, sinagot din ni Bravo ang ilang mga katanungang idinaan sa segment na “Bakuna Muna” sa programang Kabayan sa TeleRadyo.

- TeleRadyo 11 Agosto 2021