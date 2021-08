DAVAO CITY - Dumagsa sa isang paaralan sa Calinan, Davao City ang mga magpapabakuna kontra COVID-19 nitong Martes.

Hindi na nasunod ang physical distancing dahil sa dami ng tao.

Ayon sa isang hindi nagpakilalang residente, isa siya sa mga nag-walk in sa nasabing vaccination site dahil may nag-anunsyo umano na pwede ang walk-in. Pero umuwi na lang siya dahil sa dami ng tao.

Ayon kay Dr. Michelle Schlosser, tagapagsalita ng Davao City COVID-19 Task Force, matapos makita ang dagsa ng tao sa vaccination site ay agad na nagpadala ng mga pulis para maayos ang pila.

Naayos rin ang sistema at nagpatupad ng priority number para masigurong ang mga nasa schedule lamang ang mababakunahan.

"Dli gyud ta ga-allow og walk-in. Katong na-sked anang adlawa ma-serve jud mo. Kung naa man na, please piktyuri ninyo, bidyuhan ninyo kay kanang muadto dinha for sure naa pud jud na silay shedule," ani Schlosser sa panayam sa kanya sa Davao City Disaster Radio.

(Hindi talaga natin pinapayagan ang walk-in. Yung mga naka-schedule sa araw na 'yon ay mababakunahan. Kung may mga ganyang pangyayari, kung pwede ay picturan o video-han ninyo.)

Maaari namang magpa-schedule para sa vaccination ang mga nasa priority list sa website na ito. [ LINK TO: website - https://profiles.safe-davao.com

- ulat ni Hernel Tocmo