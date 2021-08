Watch more on iWantTFC

MANILA – Higit kalahati sa mga bagong kaso ng COVID-19 sa Mandaluyong ay mga pasyenteng hindi bakunado, ayon sa mayor nitong si Carmelita “Menchie” Abalos.

“Ang nagkakasakit lang ng ano talaga, out of 86 na new cases, 46 doon hindi pa bakunado,” aniya.

Karamihan sa mga bagong kaso ay nasa edad 20-30, dagdag pa ni Abalos.

Pero giit ni Abalos, marami na rin ang nababakunahan sa kanilang lungsod.

“Kung tutuusin 464,467 lang naman yung aking population, at yung target na eligible ko is 325,000. Ang naka-first dose na sa akin 339,000,” paliwanag niya.

Dagdag pa ni Abalos, 100% ng kanilang senior citizens at health workers ay nakakuha na ng kanilang unang dose ng bakuna.

Nanawagan si Abalos sa mga taga-Mandaluyong na magparehistro sa website ng MandaVax para mai-schedule na ang kanilang pagpapaturok.

“Sa mga hindi pa nababakunahan, please, please. Kasi po karamihan sa nagpa-positive, hindi bakunado. Matakot kayo, hindi biro ‘tong Deltang ‘to.”

Samantala, mga barangay na ang gagawa ng schedule para sa pamimigay ng ayuda sa 102,000 pamilya sa lungsod, ani Abalos.

Ipo-post sa tanggapan ng barangay at maging sa social media ang schedule ng pamimigay ng ayuda.

Ani Abalos, lahat ng mga nakatanggap ng ayuda nang magpatupad ng enhanced community quarantine (ECQ) noong Marso ay makatatanggap muli ng ayuda ngayon.

“Sa ating mga hindi nakatanggap ng ayuda, meron din naman po kaming ibibigay para sa inyo naman. Kumbaga groceries po o mga gulay siguro ang atin pong ibibigay.”