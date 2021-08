Entry ban ng expats sa Kuwait tinanggal na, Saudi tourism bukas na, basta’t bakunado

KUWAIT - Maari nang bumalik sa Kuwait ang expat workers matapos tanggalin ang anim na buwang entry ban noong August 1, 2021 basta sila ay bakunado na.

Dapat bakunado sila ng alinman sa apat na aprubadong bakuna ng Kuwait - ang Pfizer-BioNTech, Oxford- AstraZeneca, Moderna na kailangan nakadalawang dose at Johnson & Johnson na isang dose lang ang kailangan.

Pero may bakuna man o wala, pwedeng makapasok sa Kuwait ang mga domestic workers.

Ang mga OFW na matagal nang stranded sa Pilipinas ay naghahanda na sa kanilang muling pagbabalik sa Kuwait.

“As I am excited and grateful to the Kuwait government for reopening its borders. And I hope and I pray that this will continue not for just a week or two but for so on as long as there is a maximum safety protocol being implemented,” sabi ni Gracie Casinyo, stranded OFW sa Pilipinas.

Maging ang mga travel agency sa Kuwait, naging abala muli.

“Sinisigurado po namin na sila po’y kumpleto sa kanilang mga papeles kasi ayaw naman po namin na masayang ang pagbayad ng ticket,” sabi ni Paulita Lundang, Branch Manager ng Dadabhai Travel.

Para sa mga gustong bumalik sa Kuwait kailangan magparehistro sa Shlonik at Kuwait-Mosafer application, dapat may PCR test sa loob ng 72 oras pagdating sa Kuwait at siguraduhin na merong QR code mula sa “Immune application.”

Samantala sa Riyadh, Saudi Arabia, bukas na muli ang bansa sa turismo basta kumpleto ang bakuna at may vaccination certificate. Tulad sa Kuwait, may listahan sila ng aprubadong mga bakuna – ang Pfizer-BioNTech, Oxford- Astra Zeneca at Moderna. Kailangang kumpleto ang dalawang dose para makapasok sa Saudi.

Bukas na ang Saudi Arabia para sa turismo basta't nabakunahan na ng dalawang dose ng alinman sa tatlong aprubadong COVID-19 vaccines -- ang Pfizer-BioNTech, Oxford- AstraZeneca at Moderna.

"Kapag ikaw ay may bakuna ng Pfizer, Astra and Moderna hindi kailangan mag-institutional quarantine. Kung ikaw may ganun other than those three papasukin ka pa rin pero ang diperensya lang you will undergo mandatory quarantine on the first day may PCR test at sa pang seventh day ito po’y dapat sagot ng employer o agency,” pahayag ni Ambassador Adnan Alonto ng Philippine Embassy, Riyadh.

Simula noong August 1, 2021, ipinatupad din ng Ministry of Interior ang no vaccine, no entry policy. Hindi na makakapasok sa trabaho, mga mall, commercial, cultural, sports centers, government at private establishments at hindi rin makakasakay sa public transportation ang mga hindi bakunado.

Kaya si Marcelino Gado, analyst ng Chemtank sa Jubail nagpabakuna para sa trabaho.

“Required nang ipakita ang aming immunization status sa Tawakkalna bago kaming payagan makapasok sa opisina, kaya nagpabakuna na ako,” sabi ni Gado.

Naka-second dose na si Jolly Ann Gonzales, para hindi masita.

“We are happy that we are fully vaccinated dahil ito ang paraan upang ma-protekhan ang aking pamilya at ang mga tao sa aming paligid”, sabi ni Jolly Ann Gonzales, teaching staff, Intl. Schools Group, Dammam.

Maging ang anak ng mga OFWs o dependents na 12-taong gulang pataas nagpabakuna na rin.

Nagpapabakuna na rin ang mga anak ng OFWs mula 12 taong gulang pataas

“I’m happy na vaccinated na ako at wala nang problema kapag kami ay pupunta ng malls at entertainment centers,.” sabi ni Merlden Gonzales, dependent sa Al-Khobar.

May apela naman si Alonto sa Saudi government para sa mga undocumented OFWs.

"Tayo po’y humingi ng tulong sa Saudi gov’t kung pwede magbigay sila ng proseso para mabakunahan natin ang ating mga kababayan na ito largely sitwasyon nila hindi nila kagustuhan, ang virus ‘di yan namimili kung undocumented o hindi,” diin ni Alonto Mahigit 29 million doses na ng COVID-19 vaccine ang naipamahagi ng Saudi Arabia.

Target ng Saudi Arabia na mabakunahan ang 70% ng populasyon para makamit ang herd immunity bago October 30 ngayong taon.

(Mula sa pinagsamang ulat nina Robert Bulquiren, Maxxy Santiago, Lyndon Aballe at Florante Catanus.)

Para sa maiinit na balita tungkol sa COVID-19 situation sa Kuwait at Saudi Arabia, tumutok lang sa TFC News sa TV Patrol.