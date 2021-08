MAYNILA - Umabot na sa 40 mga barangay sa Quezon City ang isinailalim na preventive granular lockdown para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa komunidad.

“This should not be viewed as something negative kasi ang ginagawa ng ating lungsod nagpe-preventive lockdown tayo o preventive granular lockdown,” pahayag ni Mayor Joy Belmonte.

Ibig aniya sabihin nito ay kahit maging authorized person outside of residence ay hindi papayagang lumabas sa kanilang mga lugar na nakalockdown.



“Kahit quarantine pass wala po, talagang total lockdown at ito ay ginagawa natin kapag nakita nating may 1 or 2 positive cases sa isang lugar na tingin namin ay imposible ang social distancing, hindi sila makakapag practice ng minimum health standard dahil dikit-dikit ang mga bahay,” sabi ni Belmonte.

Napabalita nitong Martes ang nangyaring pagtatalo sa pagitan ng mga bantay ng Barangay Doña Imelda at isang nurse na papasok sana sa duty pero hindi pinayagan dahil nasa ilalim ng special concern lockdown ang kanilang lugar.

“The workplaces are very cooperative with our lockdown system tapos kung kinakailangan po ang local government o barangay mismo ang nagsusulat ng liham sa iba’t ibang employers na nagsasabi please excuse your employee wag niyo tanggalan ng sweldo o bigyan ng penalties kasi siya ay bahagi ng lockdown namin,” sabi ni Belmonte.

Sa ilalim din ng total lockdown ay kanilang tine-test ang buong komunidad para matiyak na hindi magkakaroon ng community transmission sa lugar.

“So umaabot yan ng 40 but this is proactive. Hindi dahil maraming kaso doon pero nakikita nating maaaring maging source ng spread ang mga communities na ito. Two days ago, 35 lang yan ngayon 40 na and we can sustain in Quezon City up to 75 lockdown areas,” sabi ng alkalde.

Tiniyak naman ni Belmonte na ibinibigay ng lokal na pamahalaan ang pangangailangan ng mga residenteng apektado ng kanilang preventive lockdown.