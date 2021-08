AstraZeneca vaccine inirekomendang 2nd dose ng apektado ng Sputnik V supply

MAYNILA - Inirekomenda ng vaccine expert panel ng bansa ang pagbabakuna ng AstraZeneca vaccines sa mga dapat nang turukan ng ika-2 doses ng Sputnik V vaccines sa harap ng pagkaantala sa pagdating ng suplay nito.

"Kasi pareho sila ng viral vector at parehong adeno-26 ang ginagamit nila. Nagkaroon kami ng meeting kahapon ng vaccine experts... Sabi nila once ang supplier ay hindi nakapagbigay ng binigay na grace period for spacing, we can already give AstraZeneca," ani vaccine czar Carlito Galvez Jr.

Tiniyak naman ng Department of Health na ligtas ito dahil pareho naman ang technology platform na ginamit para sa Sputnik V at AstraZeneca vaccines.

"That is in accordance with recommendation; safety-wise walang problema… Ang pag-mix and match, along the same technology platform. Halimbawa, ang Moderna saka Pfizer, MRNA ang [kanilang] technology platform, puwede mong i-mix and match 'yun. Ganu'n din naman sa viral vector, tama ang sinabi ni Sec. Galvez, 'yung Sputnik, 'yung AstraZeneca, 'yung Janssen, lahat 'yan viral vector," ani Health Secretary Francisco Duque III.

Batay sa huling datos, may 350,000 COVID-19 vaccines ng Sputnik V ng Gamaleya Institute ng Russia ang dumating sa bansa.

Samantala, sinabi ng Department of Health (DOH) na sa Metro Manila ay umakyat na sa 214,000 ang bilang ng nababakunahan kontra COVID-19 sa Kamaynilaan kada araw noong Martes, pero kapos pa rin ito sa 250,000 doses kada araw na target ng mga alkalde para masulit ang dalawang linggong lockdown.

Ayon kay DOH-National Capital Region Director Gloria Balboa, nakasalalay talaga ang antas ng pagbabakuna sa suplay ng bakuna.

"Mas maraming vaccines available, mas maraming maija-jab 'yung ating vaccination teams sa LGUs. 'Yung mga vaccination sites, I think they have to open na 'yung mga nakaabang na vaccination sites 'pag dumami ang vaccines. Mayroon din naman tayong private partners… i-maximize din natin sila," ani Balboa.

Hamon naman para sa Metro Manila Council ang pagkakaroon ng dagdag-tauhan ngayong abala rin ang mga doktor sa pag-akyat ng COVID-19 cases sa mga ospital, ayon kay Metropolitan Manila Development Authority chairman Benhur Abalos.

"Mataas talaga ang target, but I think it’s achievable. Tingin ko right now it's a question of manpower na lang eh. How can you pull out doctors and nurses from the hospital if there is a surge right now? You are fighting so many fronts right now. You've got the ayuda, you've got the vaccination and you've got the surge," ani Abalos.

Sinabi naman ng DOH-NCR na handa silang magbigay ng tulong sa mga lokal na pamahalaan para mapabilis ang pagbabakuna.

-- Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News