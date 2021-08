Aabot sa 31 bata at isang social worker ang nagpositibo sa COVID-19 sa isang home care center for children sa Lapu-Lapu City, sabi ngayong Miyerkoles ng alkalde.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Mayor Junard Chan na natuklasan ang hawahan matapos ipa-swab test bilang protocol ang 1 batang ga-graduate na sana at pauwi ng Iloilo.

May 63 bata ang inaalagaan sa nasabing pasilidad, ani Chan.

Karamihan umano sa mga positibo sa virus ay mula 9 hanggang 10-taong gulang pero mayroon ding mga teenager at isang 20 anyos.

"Sa 31 bale, 4 na lang nagkaubo doon, the rest are asymptomatic," ani Chan.

"Binawal na po natin 'yong pagbisita ng pamilya. In-advice din natin 'yong mga social worker natin na dapat hindi sila malapit dun sa mga bata," dagdag ng mayor.

Ayon kay Chan, iniimbestigahan na kung paano nagka-COVID-19 sa home care center gayong hindi naman lumalabas ang mga bata at ang mga nag-aaral ay naka-modular learning.

Hinala rin ng lokal na pamahalaan na tinamaan ng mas nakahahawang Delta variant ng COVID-19 ang mga bata sa home care center.

Nauna nang inihayag ng grupong Private Hospitals Association of the Philippines na dumarami kamakailan ang mga batang naa-admit sa mga ospital na may COVID-19.

