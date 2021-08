3 timbog sa pamamaril umano sa mag-asawa sa QC

Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Arestado ng pulisya ang 3 lalaking suspek umano sa pamamaril sa mag-asawa sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City, matapos ang mahigit isang linggong pagtatago.

Batay sa paunang impormasyon ng Quezon City Police District Station 14, isa sa mga suspek na si alyas Alex ang mastermind umano sa krimen na kapitbahay rin ng mga biktimang sina Leo Gupit at misis niyang si Lyn Gupit. May tindahan sa Luzon Avenue ang mga biktima.

Ayon kay Police Major Jun Fortunato, deputy station commander ng QCPD Station 14, ika-2 ng Agosto nang mangyari ang krimen.

Nakaupo ang mga biktima sa kanilang sidecar nang biglang lumapit ang tricycle na sakay ang mga suspek. Nagsilbing lookout si Alex habang pinagbabaril ng kaniyang mga kasamahan ang mga bitkima.

Dead on the spot ang dalawa at tinangay ng mga suspek ang bag at P100,000 na cash ng mag-asawa.

Away sa parking sa pagitan ng mga biktima at ni Alex ang isa sa itinuturong motibo sa krimen.

Sa Barangay Holy Spirit natunton ng mga pulis ang tatlong suspek nitong Martes matapos mahagip sa CCTV ng barangay ang body number ng tricycle na ginamit nila sa krimen. Pinaghahanap naman ngayon ang isa pa nilang kasamahan.

Aminado ang dalawa sa mga kasabwat ni Alex na binaril nga nila ang mga biktima, pero tinanggi naman ng umano'y mastermind na inutusan niya ang dalawa.

Nakumpiska sa mga suspek ang isang kalibre .45 baril, isang kalibre .38 baril, at 3 granada.

Mahaharap sa kasong murder at illegal possession of firearms and ammunition ang mga suspek.