W. Visayas Med'l Center lab, isinara pansamantala matapos magpositibo sa COVID ang isang med tech

Pansamantalang isinara simula ngayong Martes ang Western Visayas Medical Center Integrated Laboratory sa Iloilo City, kasama ang Sub national laboratory na sumusuri ng mga swab specimen para sa coronavirus, matapos magpositibo ang isang medical technologist ng pasilidad.

Sa isang pahayag ng management ng WVMC, sinabi nitong isinailalim sa decontamination ang laboratory nito.

Dahil dito, hindi muna tatanggap ang pasilidad ng mga swab specimen.

“Rest assured that WVMC is making sure that the laboratory operation will resume the soonest that decontamination process is completed and our personnel is safe to serve the public,” ayon sa advisory.

Coordinated sa Department of Health Regional Epidemiology and Surveillance Unit ang pansamantalang pagsasara ng laboratoryo, dagdag nito.

Wala namang ibang delaye tungkol sa nagpositibong medical technologist ang nakasaad sa pahayag ng WVMC.

Humingi ang WVMC management ng pang-unawa at kooperasyon na rin sa publiko, para agad na makarekober sa COVID-19 crisis.

isa ang WVMC laboratory sa anim na mga accredited COVID-19 testing laboratories sa Region 6.