Pag-extend ng MECQ sa Metro Manila, iba pang probinsya malabo: Palasyo

MAYNILA — Tila malabo na ang pagpapalawig ng modified enhanced community quarantine (MECQ) sa Metro Manila at karatig na mga probinsya matapos ang Agosto 18, sabi ng Palasyo nitong Martes.

Gayunman, ayaw pangunahan ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang magiging desisyon ng IATF kung tatanggapin nito ang suhestiyon ng ilang mga doktor na pahabain pa ang MECQ.

Nagpahiwatig lang si Roque na tila malabong maaprubahan ang extension ng MECQ.

"Ang tanong kung possible, ang sagot ko na anything is possible but highly unlikely," ani Roque.

Tumugon din ang Palasyo sa hirit ni dating National Task Force (NTF) Against COVID-19 consultant Dr. Tony Leachon na gawing isang buwan ang MECQ.

"Kung ang mga hindi makapagtrabaho baka naman mamatay dahil sa kawalan ng hanapbuhay. So unless si Dr. Leachon ay maaaring magbigay ng ayuda sa lahat ng nais niya mapasailalim sa MECQ ng dalawang linggo, eh hindi na po kakayanin," ani Roque.

Ngayong Martes, halos sumampa na sa 140,000 ang COVID-19 cases sa Pilipinas.

—Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News