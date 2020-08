MECQ may epekto sa pagbubukas ng klase: DepEd

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Malaki ang epekto ng kasalukuyang modified enhanced community quarantine sa National Capital Region at kalapit na mga bayan sa paghanda ng Department of Education sa pagbubukas ng klase sa Agosto 24.

Ayon kay DepEd Undersecretary Nepomuceno Malaluan, isang hamon ng MECQ ay ang pagdeliver ng mga modular learning materials ng mag-aaral.

"Malaki ang logistical requirement kasi kung sa MECQ 'di makakalabas ang mga pamilya to pick this up so there will be certain delays lalo na kung ma extend ito depende sa paguusap ng IATF (Inter-Agency Task Force)," aniya sa panayam sa ABS-CBN TeleRadyo.

Mayroon naman umanong adjustment na gagawin sa unang linggo ng pagbubukas ng klase tulad ng orientation ng mga magulang at hindi kinakailangang na umpisahan agad ang pormal na leksiyon.

Patuloy rin ang printing at pagdi-distribute ng learning modules gayundin ng mga textbooks para sa mga mag-aaral.



"Itong self learning modules ay complement dito sa textbooks kasi ang nire-replace nito ay 'yung day-to-day supervision ng ating guro in classroom settings. 'Yung mga aklat nila ay idi-distribute pa rin,” paliwanag niya.



Ayon kay Malaluan, umabot na sa 22 milyong mag-aaral ang nagpa-enroll ngayong school year.

Tiniyak din niya na may mga programa na aagapay sa mga magulang na nag-aalala kung paano matututukan ang kanilang mga anak.

Alam din ng mga guro sa pamamagitan ng learner enrollment and survey form kung sino sa kanilang mga mag-aaral ang mangangailangan ng gabay mula sa mga guro o tutoring sa ibang instructional partner sa komunidad na pwedeng pangunahan ng Sangguniang Kabataan o mismong barangay.