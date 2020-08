Jeepney driver patay matapos tambangan sa kahabaan ng EDSA

MAYNILA — Dead-on-the spot ang isang jeepney driver na sakay ng van matapos siyang pagbabarilin sa may EDSA northbound, malapit sa kanto ng East Avenue sa Quezon City nitong Martes.

Patay ang isang jeepney driver matapos pagbabarilin habang sakay ng van sa EDSA northbound, malapit sa kanto ng East Avenue, Brgy. Pinyahan, QC @DZMMTeleRadyo @ABSCBNNews pic.twitter.com/3rgT4cVvLk — Maria Arra Perez (@arraperezDZMM) August 11, 2020

Isang jeepney driver ang biktima at residente ng Barangay Pinyahan.

Kuwento ng driver ng van at isa ring jeepney driver na si Michael Cruz, galing sila ng biktima sa Kamuning Police Station at may dinalaw na preso.

Pauwi na sila nang tapatan ng salarin ang passenger seat ng van at pagbabarilin ang biktima.

Ayon sa pulisya, sakay ng motorsiklo ang nag-iisang gunman.

Iniimbestigahan na ang motibo sa krimen.