2 patay nang mabangga ng SUV sa Mandaluyong

Patay ang dalawang empleyado ng isang factory matapos mabangga ng isang SUV sa Madison Street, Barangay Ilaya, Mandaluyong alas siyete y medya Miyerkoles ng gabi.

Sa inisyal na imbestigasyon ng Mandaluyong City Police Station, nagpapahinga sa labas ng kanilang opisina ang mga biktima nang mangyari ang insidente.

Dead on the spot ang 52 anyos na si Randy Mañalac, habang dead on arrival sa Mandaluyong City Medical Center ang kasama niyang si Regean Ramos, 32 anyos.

Ang live-in partner ni Regean na si Mary Joy Bernardo, hindi matanggap ang nangyari at humihingi ng hustisya para sa live-in partner.

"Masakit kasi antagal na namin, anliit pa ng mga anak namin, makulong po 'yung nakabangga sa kanya tapos tustusan 'yung pag-aaral ng mga anak ko," ayon kay Mary Joy Bernardo.

Hindi na nagbigay ng pahayag ang kaanak ni Randy.

Sa tindi ng pagkakabangga, nawasak ang unahang bahagi ng sasakyan.

Kasalukuyang nakakulong sa Mandaluyong Custodial Facility Unit ang driver ng SUV habang patuloy ang imbestigasyon ng PNP.

Posibleng mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang driver ng SUV.

Ayon sa HR manager ng factory na si Portia Cantoria, magbibigay sila ng tulong sa pamilya ng mga biktima.

"Tumatambay sila at the same time property pa namin 'yun, may ilaw naman 'yun. Meron kaming what is due to them ibibigay namin lahat 'yun from the length of service to whatever is due for them according sa batas ibibigay po 'yun," ani Cantoria.