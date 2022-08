LTO may mga nais munang ayusin sa no-contact apprehension sa NCR

MAYNILA - Umapela ang Land Transportation Office sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila na ipasuspende muna ang no-contact apprehension dahil sa sangkaterbang reklamo ng mga motorista.

Sa isang pahayag, sinabi ni Land Transportation Office chief Teofilo Guadiz III na may mga kailangan pang ayusin sa kanilang sistema.

"Tila po may kakulangan sa policy na maaaring kailangang repasuhin upang ang mismong drayber o nagmamaneho ng sasakyan ang dapat na managot sa paglabag. We will look into ways na ang dapat managot ay ang drayber," ani Guadiz.

Sa ngayon kasi, registered vehicle owners ang nasisingil sa halip na mismong mga driver na lumalabag sa batas-trapiko.

May mga pagkakataon din na kung saan naibenta na ang sasakyan at ang dating may-ari pa rin ang nasisingil ng multa.

Naindigan ang Task Force for Transport and Traffic sa Quezon City na hindi nila sususpendehin ang no-contact apprehension policy ng lungsod.

Makikiusap din sila sa LTO tungkol sa sistema.

"We will be working with the LTO to go about it, ano 'yung common ground sa process, 'yun ang pag-uusapan namin next week," ani QC Task Force for Transport and Traffic officer-in-charge Dexter Cardenas.

Kapag na-detect ng camera ang traffic violation, dumadaan pa ito sa evaluation ng third-party provider at ng LGU. Dito ina-assess kung dapat bang padalhan ng ticket ang isang violator.

Bibigyan din ng 1 buwan ang motorista na bayaran ang violation na puwedeng online o over-the-counter.

Kung sakaling may lehitimong rason ang violation, maaaring mag-file ng complaint ang motorista sa loob ng 10 araw mula nang matanggap ang ticket.

Napupunta sa traffic trust fund ang nakukuhang multa para gamitin sa pagsasaayos ng ilang programang may kaugnayan sa transportasyon.

Ayon naman sa Metropolitan Manila Development Authority, gagalangin nila ang mandato ng LGU na gumawa ng sariling traffic regulations.

-- Ulat ni Jervis Manahan, ABS-CBN News