DND inisa-isa ang mga sinusuportahang panukalang-batas

University of the Philippines (UP) students under the Reserved Officers Training Corps (ROTC) perform a military drill on April 30, 2017 at the Diliman campus in Quezon City. Manny Palmero, ABS-CBN News

MAYNILA — Binanggit ng Department of National Defense (DND) ang mga panukalang batas na nais sana nitong maipasa agad ng 19th Congress.

Sa unang pagdinig ng Senate Committee on National Defense and Security, Peace Unification and Reconciliation, sinabi ni DND officer-in-charge Undersecretary Jose Faustino, Jr. na tatlong bills ang nais nilang maisabatas agad.

Kabilang dito ang National Defense Act na layong magkaroon ng national defense structure na tumutugon sa kasalukuyan at paparating na security threat sa bansa.

Suportado rin nila ang agarang pagpasa sa kontrobersyal na mandatory Reserve Officers' Training Corps (ROTC) program. Ito’y para mahasa umano ang mga estudyante sa national defense preparedness, kabilang ang paghahanda sa kalamidad.

Isa pa sa nais nilang agad maipasa ay ang ipinapanukalang Philippine Defense Industry Development Act, na para sa reporma ng DND lalo na sa streamlining ng mga proseso.

Ang ilan pa sa nais maging batas ng DND ay ang Defense Acquisition Act, Special Defense Economic Zone Authority at Disaster Resilient Act.

Sabi ni Faustino, isinusulong rin nila, alinsunod sa nais ni Pangulong Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., ang pagkakaroon ng isang ahensya o opisina para sa disaster response.

Ang kasalukuyang set-up kasi aniya ay masyadong magulo at nagkakahalo-halo na ang mga ahensya na nagpapabagal sa pagdedesisyon.

"Ang pinag-usapan dito ay whether it's a department or an agency, as long as ma-streamline ito in a way na talagang makakaresponde kaagad," paliwanag ni Faustino.

Sa kasalukuyan, ang National Disaster Risk Reduction and Management Council ang nakatoka sa naturang mga responsibilidad.

