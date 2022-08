British-Pinoy, former The Voice UK contestant may bagong single

LONDON - Magre-release ng bagong kanta ngayong Agosto 2022 ang British-Pinoy singer na si Joseph Apostol o kilala na ngayon bilang “Apostol”.

Matatandaang si Apostol ay gumawa ng pangalan sa The Voice UK taong 2013. Matapos ang kanyang experience sa reality TV singing competition, inatupag niya muna ang kanyang pag-aaral at nagtapos ng Bachelor’s Degree in Music Industry Management sa London Metropolitan University.

Ngunit hindi nahinto ang kanyang musical journey. Ni-release niya kanyang first lead single noong May 2022 na “To the Fire” at naging “Record of the Week” sa BBC Introducing Kent.

Narinig na rin sa isang radio segment ang kanyang kanta ng tatlong magkakasunod na linggo. Ayon kay Abbie McCarthy, isang radio presenter, maihahalintulad niya ang boses ni Apostol sa mga legendary artists gaya nina Marvin Gaye at Amy Winehouse.

Ngayong buwan ng Agosto naman ire-release ang kanyang second single niya na pinamagatang “Old” sa kanyang Extended Play (EP) record na “Satori,” na ang ibig sabihin ay “sudden enlightenment.”

Aniya, ang kantang ito’y patungkol sa pagkatanto sa mga bagay sa buhay na kailangang tanggapin, tulad ng mga responsibilidad na kaakibat sa pagtanda. Kuwento ni Apostol: “Ginawa ko po kasi ang kantang ito nung nagtatrabaho po ako sa isang cinema during New Year’s Eve at nakikita ko po sa social media na ang mga kaibigan ko po’y nagse-celebrate kasama ang kani-kanilang mga pamilya samantalang ako, hindi makauwi dahil kailangan kong magtrabaho.”

Marami raw ang makaka-relate sa kanyang awitin kahit sa iba’t-ibang aspeto ng kanilang buhay, lalo na ang mga Pinoy dahil talagang likas sa mga Pilipino ang pagiging masipag at handang tiisin ang lahat para sa kapakanan ng pamilya. Nagbago ang buhay ni Apostol dahil sa The Voice UK kaya masaya pa rin siyang balik-balikan ang karanasang ito.

Photo courtesy of Anne Berentsen / ABS-CBN News file

Hindi raw niya makakalimutan na nakasama niya sa entablado ang kanyang coach na si Sir Tom Jones habang kinakanta ang “Games People Play,” sa isa sa mga naging episodes sa The Voice UK. May payo raw sa kanya si Jones.

“Sobrang gracious po ni Sir Tom Jones and he said that I should be persistent in everything at gumawa raw po ako ng sarili kong kanta para makilala sa music industry,” kuwento ni Apostol.

Hindi rin makalimutan ni Apostol na standing ovation noon, hindi lang sa mga manonood kundi pati sa judges nang kantahin niya ang “End of the Road” ng Boyz II Men sa live semi-finals sa The Voice UK.

Ayon kay Apostol, bata pa lang siya noon gusto na talaga niya ang ballad music. “Mas na-expose po talaga ako sa ganung type of genre,” sabi niya.

Ilan sa kanyang naging music influences nung siya ay nasa Pilipinas pa ay sina Gary Valenciano at Regine Velasquez. Sampung taon lang siya nang mag desisyon ang kanyang pamilya na manirahan sa UK.

Sabi ni Apostol: “Moving to UK from the Philippines was a real culture shock.”

Pero sa murang edad, natuto siyang mag-adjust. Nagsimula ang kanyang music career sa UK sa pagkanta sa iba’t ibang Filipino community events at parties nang sila ay nanirahan sa Medway, Kent kasama ang kanyang pamilya.

Hanggang may natanggap siyang isang mensahe sa kanyang YouTube video account na nag-anyaya sa kanya na subukang mag-audition para sa The Voice UK.

“Around 18 years old po ako when I recorded a covered song of Coldplay entitled ‘The Scientist’ then may nag-message na sa akin na, we want your voice! Why don’t you try to audition in The Voice UK, kaya ayun po, I tried po,” saad ni Apostol.

Mensahe naman ni Apostol sa kanyang kapwa musikerong Pilipino na gustong magkaroon din ng career sa music: “Huwag sila kaagad ma-discourage. They should own their music as an artist. They need to realize na they are unique in every form.”

Ngayong may ire-release siyang single ngayong buwan, excited rin siyang malaman ang pagtanggap nito ng kanyang fans.

