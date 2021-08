MAYNILA— Magtatalaga ang lokal na pamahalaan ng Pateros ng mga payout center para sa distribusyon ng ayuda simula Miyerkoles habang nasa enhanced community quarantine.

Ayon kay Mayor Miguel "Ike" Ponce, papupuntahin ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa payout centers para makuha ang kanilang ayuda.

"Konti ang magiging scheduling nito at talagang ilalayo ang timeslot para matiyak nating talagang hindi magkakakaroon ng violation sa social distancing sa loob at ma-observe talaga ang health protocols,” sabi ni Ponce.

Inaasahan rin nilang magiging mabagal ang pamamahagi ng ayuda ngayon dahil sa panahon ng ECQ.



“Kung ikukumpara natin ito sa ginawa namin noong buwan ng Abril nung unang nagbigay tayo ng ayuda ay mas magiging mabagal po ito dahil nga we are giving this under an enhanced community quarantine," sabi niya.

Magugunitang isinailalim sa ECQ ang Metro Manila simula Agosto 6 hanggang 20 upang maiwasan ang pagkalat ng mas nakahahawang Delta variant.

Humiling na rin ng tulong ang Pateros sa mga barangay para sa maayos na pagpapatupad ng distribusyon ng ayuda lalo na't nagpositibo sa COVID-19 ang ilang kawani ng dalawang tanggapan ng bayan.

“Maraming positive sa amin. DSWD (Department of Social Welfare and Development) paralyzed po saka Treasury department kaya kumuha ako ng tulong sa barangay para mai-roll out natin ng maayos ito bukas,” sabi ng alkalde.

Watch more on iWantTFC

Sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga, sinabi ni Ponce na nasa 275 ang active cases sa kanilang bayan.

“'Yun ang problema natin sa ngayon dahil nagkakaroon ng hawahan. Wala tayong magamit na tao,” sabi niya.

Nakatakdang magsagawa ng sabayang distribusyon ng ayuda ang Metro Manila sa Miyerkoles para sa mga kwalipikadong benepisaryo. Naidownload na rin sa bayan ang pondo para sa ayuda noon pang Biyernes.