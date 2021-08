Tiniyak ngayong Martes ng ilang mayor sa Metro Manila na may mga nakalatag silang mga panuntunan para matiyak na magiging ligtas ang pamamahagi ng ayuda simula Miyerkoles.

Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, limitado lang sa hanggang 100 benepisyaryo ang maaaring pumunta sa payout site kada oras sa bawat barangay para matiyak na hindi daragsa ang mga tao.

"Magkakaroon ng kaniya-kaniyang serial number ang mga benipisaryo. Halimbawa, ang 10 a.m. to 11 a.m., si number 001 hanggang number 100 lamang, and so on and so forth," paliwanag ni Zamora sa Palace briefing.

Nasa P101 milyon ang inilaan ng national government para sa ayudang ipamamahagi sa mga taga-San Juan na labis na apektado ng pagbabalik ng Metro Manila sa enhanced community quarantine.

Nasa P1,000 ang maaaring makuha ng kada benepisyaryo habang hanggang P4,000 kada pamilya.

Ayon kay San Juan, gagamitin ng local government unit (LGU) ang parehong listahan ng mga benepisyaryo sa nagdaang lockdown nitong taon.

"Sakali ho mayroong gustong magpalista sa tinatawag na grievance list, meron naman ho 'yan," ani Zamora.

"Sakali ho hindi lahat nag-claim nitong P101 million natin, that means we will have a surplus of funds, we can now use this para naman sa mga magpapalista sa grievance committees," dagdag niya.

Pinayuhan naman ni Mandaluyong Mayor Menchie Abalos ang kaniyang mga nasasakupan na antabayanan sa social media page ng LGU ang mga detalye sa pamamahagi ng ayuda.

Magiging mahigpit aniya ang LGU sa schedule ng mga benepisyaryo para matiyak na masusunod ang mga health protocol kontra COVID-19.

"Hindi po lahat dapat pumunta sa atin pong pagpapa-ayuda, may oras sila, mayroon silang araw," ani Abalos.

Sa Pateros, magsisimula ang pamamahagi ng ayuda sa 2 barangay, ani Mayor Miguel Ponce.

Nasa 120 benepisyaryo lang ang papayagan sa payout site sa loob ng isa at kalahating oras.

"Ang ginawa po natin dito ay magbubukas po tayo ng payout sites at hinati natin ang bawat payout sites sa 5 timeslots," ani Ponce.

Mananatili sa ECQ ang Metro Manila hanggang Agosto 20. Ipinatupad ang paghihigpit dahil sa pagsipa sa mga kaso ng COVID-19.

— Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News

