Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Pinagbawal na sa Metro Manila ang pag-eehersisyo sa labas ng bahay habang umiiral pa ang enhanced community quarantine (ECQ) na tatagal hanggang Agosto 20.

Pero marami ang hindi natuwa dito.

Bukod sa pagbibisikleta papunta at pauwi mula sa trabaho, pagbibisikleta rin ang ehersisyo at pantanggal stress ni Zsaris Mendioro sa gitna ng pandemya.

Malaki aniya ang naitutulong nito para maibsan ang anxiety o pagkabalisa at pangambang nararamdaman niya.

Tutol si Mendioro sa desisyon ng Metro Manila mayors na pagbawalan ang outdoor exercises.

"I think sana hindi nila tanggalin 'yung privilege mag-bike or mag-jog kasi ito na lang din 'yung way to cope like mental health-wise, katawan... From the first lockdown, biking has helped me cope, tapos babawasan pa nila 'yung chance natin to cope ulit," aniya.

Ayon sa isang eksperto, malaki ang papel ng ehersisyo sa kalusugan, sa physical at mental health man.

Hindi lang kasi pinapalakas ng ehersisyo ang resistensiya at pangangatawan, nakatutulong din daw ito sa stress management.

"Physically, siyempre panlaban ito sa mga karamdaman katulad ng diabetes and other stress-related medical conditions... Mentally naman maraming benefits ang exercise sa pag-iisip natin, for instance, lumalakas 'yung memorya natin, lumalakas 'yung sharpness ng pag-iisip and then katulad ng mga sleeping habits, and 'yung energy natin, gumaganda," ani Dr. Randy Dellosa, psychiatrist.

Ayon sa Department of Health, 25 percent ng mga Pinoy ay nakararanas ngayon ng "moderate to severe anxiety" dahil hindi nakalalabas dahil sa pandemya at dahil marami ang naka-work-from-home na.

Sa pag-aaral naman ng University of the Philippines na may halos 1,900 respondents, higit 300 ang nagsabing nakararanas sila ng "moderate to severe" depression.

Payo ni Dellosa, mag-ehersisyo pa rin kahit nasa loob ng tahanan.

Humingi naman ng pag-unawa ang Metro Manila mayors sa pansamantalang paghihigpit.

—Ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News