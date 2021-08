MAYNILA—Hindi na papayagang lumabas ng bahay ng mga gustong mag-ehersisyo habang pinaiiral pa rin ang enhanced community quarantine (ECQ) sa Metro Manila.

Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) chairman Benhur Abalos, naghigpit muna ang Metro Manila mayors hinggil dito.

Matatandaang sinabi noon ni Presidential Spokesperson Harry Roque na bagama't ECQ, papayagan ang mga individual exercises gaya ng jogging at biking kung nasa vicinity lang naman ng sariling barangay.

"Nagpasa kami ng resolusyon ngayong hapon na ultimo paglabas ng bahay, maski mag-exercise ay bawal na po sapagkat importante for the next 2 weeks ay mapangalaagaan ang ating mga taga Metro Manila," ani Abalos.

Samantala, nagpaalala naman si Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa hindi dapat paglabas ng mga hindi pa bakunado.

Pero paglilinaw niya, payo lang ito mula sa kanya.

"Iyong mga elderly, iyong mga matatanda na, bedridden, or wheelchair bound, huwag na muna sila lumabas kung walang bakuna at tiyaka iyong mga tao na walang bakuna. My suggestion is do not go out our the house unless there is a facility where you can go to have your vaccines. Iyan ang ano ko, payo ko. Iyang payo na iyan, pagkakaintindi nitong mga ulol na ito, iniba na agad ang storya, blaming the national government," ani Duterte.

Dinepensahan rin niya ang utos ng gobyerno na magsuot pa rin ng face shield bukod sa face mask.

Ito ay sa kabila ng pagkukwestiyunin umano ng ilang grupo ang paggamit pa rin nito sa bansa.

"Problem is we really do not know how the infection would enter the body. And as far as I know pumapasok iyan sa ilong, the air that you breathe and iyong sa mata kapag nahawaan ng COVID, then you rub your eyes then papasok iyogn COVID. At least yung may mask di mo magalaw ang mata mo, itong may plastic shield itong mask is really very important, the most basic thing in fighting infection," ani Duterte.

Kuwento ng Pangulo siya mismo ay naiilang sa pagsusuot ng mask at shield.

Aminado siyang hindi siya makapagsalita nang maayos kapag nakasuot nito sa mga pulong tulad ng IATF meetings sa Palasyo.

"My voice sounds muffled to me, so I have to remove the mask to talk in my estimated to talk sensibly to the public. Pero pagkatapos nito, magmamask ako, iyan ang mask ko, pagkatapos ko sinusuot ko uli iyan agad paglabas ko another face shield na," aniya.

Gayunman, dapat pa rin aniya sundin ng taumbayan ang minimum health standards tulad ng face mask, face shield, palagiang paghuhugas ng kamay at physical distancing.

"We are trying to control the spread of the virus, but we can do so much. Kailangan kayong mga tao, magsunod talaga sa utos ng gobyerno, kasi ito, para sa kabutihan ninyo. Hindi ito para sa kabutihan namin . . . Sundin lang ninyo ako, tutal binoto niyo ako na president, milyon-milyon ang naglike sa akin, so ito, it is advice I am giving you because I love you as a Filipino," ani Duterte.

