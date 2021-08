Mga Pinoy sa South Korea, puwede ng magpa-COVID-19 vaccine jab

SOUTH KOREA -- Puwede ng magpabakuna ng COVID-19 vaccine ang mga Pilipino sa South Korea ayon sa anunsiyo ng Embahada ng Pilipinas sa bansa. Legal man o undocumented, lokal na residente o dayuhan man, makakapag-avail ng free COVID-19 vaccine mula sa gobyerno ng South Korea.

Narito ang schedule ng puwedeng magpabakuna para sa 3rd at 4th quarter:

3rd Quarter of 2021: edad 18-59, at mga hindi pa bakunadong edad 60-74

4th Quarter of 2021: mga babakunahan ng 2nd dose, at mga hindi pa bakunado

Schedule ng puwedeng magpabakuna para sa 2021 3rd at 4th quarter sa South Korea

General schedule ng COVID-19 vaccination mula Agosto hanggang Setyembre, 2021:

Para sa may edad 60-74 na hindi pa nabakunahan:

Araw ng aplikasyon (o vaccine reservation): August 2 to 31

Araw ng unang bakuna (o vaccination date): August 5 to September 3

Vaccine Type: Astra Zeneca

General schedule ng COVID-19 vaccination sa South Korea para sa may edad 60-74 na hindi pa nabakunahan

Para sa may edad 18-49 (o ipinanganak mula January 1, 1972 to December 31, 2003):

Araw ng aplikasyon o vaccine reservation): August 9 to 18

Araw ng unang bakuna (o vaccination date): August 26 to Sept 30

Vaccine Type: Moderna o Pfizer, depende sa supply

General schedule ng COVID-19 vaccination sa South Korea para sa may edad 18-49 na hindi pa nabakunahan

Para naman sa mga miyembro ng National Health Insurance System o NHIS o sa mga nakapagparehistro na, maaaring mag-apply para sa bakuna base sa petsa o araw ng kapanganakan. Bisitahin ang anunsiyo ng Embahada para sa detalye.

Dagdag pa ng Embahada na tumatanggap na ng reservation para sa COVID-19 vaccination ang lungsod ng Ansan mula ika-9 ng Agosto hanggang ika-11 ng Setyembre, 2021. Inaanyayahan ang lahat ng residente ng Ansan kasama na ang mga dayuhang may edad 18-49 na tumawag sa COVID-19 Vaccination Reservation Call Center telephone number: 031-481-3535 para sa mga katanungan at iba pang impormasyon patungkol sa COVID-19 vaccination program sa lungsod.

Paalala pa ng Embahada sa mga kababayan sa SoKor na maaring magkaroon ng pagbabago at pagkakaiba sa proseso ng aplikasyon o registration sa bawat lugar kaya mabuting antabayanan at kumpirmahin ang mga impormasyon mula sa siyudad o probinsya, o kaya'y sa pinakamalapit na public health center sa lugar ng tinitirhan at mag-antabay sa mga anunsiyo ng mga lokal na pamahalaan.

Source: Embassy of the Philippines in the Republic of Korea