MAYNILA — Dahil punuan ng COVID-19 patients ang mga ospital, pinayuhan ng isang opisyal ng Department of Health (DOH) ang mga may mild case na huwag munang sumugod sa mga pagamutan.

Ayon kay Health Undersecretary Leopoldo Vega, na nagsisilbi ring treatment czar, makabubuting makipag-ugnayan muna ang mga mild COVID-19 case sa One Hospital Command o sa kanilang mga lokal na pamahalaan bago magtungo sa mga ospital.

"Kung mild lang naman sila or mga asymptomatic pero positive sila... dapat ma-isolate lang sila sa mga isolation center or quarantine facility kasi importante talaga na hindi sila mapunta agad sa hospital. 'Pag nasa ER (emergency room) kasi, mapupuno," ani Vega.

Ayon pa kay Vega, dapat unti-unti nang magdagdag ng COVID-19 bed ang mga ospital na napupuno na dahil sa mga pasyenteng may COVID-19.

Para sa mga pampublikong ospital, mula sa dating 30 porsiyento, puwede itong itaas sa 40 hanggang 50 porsiyento kapag may surge.

Mula naman 20 porsiyento, puwedeng itaas ng mga pribadong ospital sa 30 porsiyento ang kanilang COVID-19 bed capacity, ani Vega.

"Dahan-dahan na talaga kasi ang threat ngayon talagang tumataas eh," aniya.

Aminado naman ang One Hospital Command Center na hirap na rin sila sa paghahanap ng mga ospital para sa mga pasyenteng tumatawag sa kanila.

Ayon kay One Hospital Command Center operations manager Dr. Bernadette Velasco, dumarami na ang humihingi sa kanila ng tulong para magpa-refer sa mga ospital.

Pero habang hinahanapan pa ng ospital ang pasyente, mino-monitor muna nila ang mga pasyente habang nasa bahay at nakikipag-ugnayan din sa mga lokal na pamahalaan kaugnay ng kalagayan ng mga pasyente.

Mga ospital, punuan na

Ayon pa kay Vega, punuan na ang mga COVID-19 ward at critical care units ng karamihan sa mga malalaking ospital sa Metro Manila.

Kasama umano rito ang St. Luke's Hospital sa Global City at Quezon City, The Medical City, Makati Medical Center, Capitol Medical Center, at East Avenue Medical Center.

Sa panayam naman kay The Medical City chief medical officer Dr. Rafael Claudio, sinabi niyang full capacity na ang kanilang COVID-19 floors, ER, at intensive care unit (ICU).

Marami pa rin umano ang naghihintay na mai-admit.

Ayon kay Claudio, may mga pasyenteng naka-intubate na kahit nasa ER pa lang at hindi pa mailipat ng ICU dahil okupado na ang lahat ng 19 na ICU beds.

Sumabay din umano ang dagsa ng mga COVID-19 patient sa mga pasyenteng hindi naman COVID-19 ang karamdaman.

Malaking problema rin ng ospital ang kakulangan sa health workers, ani Claudio.

Halos 100 nurse ang kailangan ng ospital pero kakunti lang umano ang naga-apply.

Ayon naman kay St. Luke's medical chief officer Dr. Benjamin Campomanes, may 15 COVID-19 patients sa ER sa Global City ang naghihintay na makapasok sa COVID-19 ward habang 9 naman ang umaasang maisasalang sa ICU.

Tiniyak ni Campomanes na may kapasidad ang kanilang ER para tutukan ang kondisyon ng mga kaso kahit pa magtagal sila roon.