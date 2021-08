Sinuspinde simula ngayong Martes ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa bayan ng Tanza, Cavite matapos magpositibo sa COVID-19 ang ilang miyembro ng vaccination team, kahit ang ilan sa mga ito ay fully vaccinated na

Ayon kay Tanza Municipal Health Officer Dr. Ruth Punzalan, 18 ang positibo sa COVID-19, kabilang ang 7 nurse at midwife na nagsisilbing vaccinator at 11 barangay health worker.

Hinihintay pa ang resulta ng ibang isinailalim sa swab test.

Ayon kay Punzalan, walang sintomas ng sakit ang mga nagpositibo habang ang iba ay nilagnat o sinipon.

“[I am] reminding vaccinees na sana ‘pag may nararamdaman sila kahit mild sign ng cold, cough, fever, pananakit ng katawan, ‘wag sana po nilang i-ignore. Sabihin nila sa screener,” ani Punzalan.

“May mga ilang na-vaccinate kami na hindi nagsabi ng totoo na kinabukasan, nagkaroon sila ng COVID,” dagdag ng doktora.

Sisikapin umanong maipagpatuloy ang pagbabakuna sa mga darating na araw pero limitado lang ang mga tauhan at sa isang vaccination site lang.

Humihingi na rin ang lokal na pamahalaan ng Tanza sa Department of Health ng dagdag na health workers.

“Naapektuhan talaga ang schedule namin. So we are cancelling our schedule for tomorrow and Thursday until magkaroon kami ng malinaw na workforce. Hindi kasi kami maka-commit,” ani Punzalan.

Ayon kay Punzalan, ramdam na ang paglobo ng mga kaso ng COVID-19 sa buong lalawigan dahil nahihirapan nang makapag-admit ng bagong pasyente ang mga ospital.

Apektado rin ang ilang programang pangkalusugan dahil ilan sa mga nagpositibong miyembro ng vaccination team ang nangunguna rito.

“Sa Cavite, full house lahat ang mga hospitals. So, dumami nga ‘yong beds namin kasi may mga ibang pasyente kami na kahit ipila namin sa hospital, wala pong bakante, wala kaming mgagawa,” ani Punzalan.

May 353 na aktibong kaso ng COVID-19 sa Tanza sa tala ngayong Martes.

RELATED VIDEO

Watch more on iWantTFC