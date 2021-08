Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Nagpatutsada si Pangulong Rodrigo Duterte sa isang alkalde dahil sa umano'y malalaswang larawan nito na kalat sa social media.

"Kayong mga Pilipino, huwag kayong magpaloko diyan sa mga padrama magsalita. Nakita ko nga sa Facebook, naka-bikini ang gago, tapos may isang picture na sinisilip niya ang ari niya, iyan ang gusto ninyo? Ang training parang... callboy, naghuhubad, nagpi-picture, nag-bikini tapos ang garter tinaggal niya, hinila niya tapos tiningnan niya iyong..." sabi ni Duterte.

Hindi tinukoy ni Duterte ang mayor, pero tingin ng marami, si Manila Mayor Isko Moreno ang pinasaringan nito. Si Moreno ay dating artista bago sumabak sa politika.

Dagdag pa ni Duterte, ang lungsod na pinamumunuan ng alkalde na may "malalaswang" retrato ay hindi umano niya bibigyan ng kapangyarihan na mamahagi ng ayuda, at sa halip, DILG at DSWD ang mangunguna sa pamimigay nito.

"May isang siyudad diyan na hindi ko bibigyan ng power to distribute ayuda. Simply because in so many instances, they cannot organize," ani Duterte.

Ayon sa Palasyo, hindi nila makumpirma kung si Moreno ang binanatan ni Duterte.

"I cannot confirm that because I am not able to confirm it... Pero pictures cannot lie," ani Presidential Spokesman Harry Roque.

Tanong kay Roque, hindi ba't may malalaswang larawan din noon si OWWA Deputy Administrator Mocha Uson, pero itinalaga pa rin siya ni Duterte?

"Si Mocha Uson, well, na-appoint po iyan pero hindi ko naman po alam kung ano talaga nakaraan ni Mocha Uson... Ang sinasabi ko lang is the President gave her a second chance and I think she took advantage of the second chance," sabi ni Roque.

Pero puna ng netizens, wala umano sa katayuan si Duterte na mangaral kontra kalaswaan lalo't ilang beses na itong nabatikos dahil sa mahahalay na kilos at biro laban sa mga kababaihan.

Ungkatan ng past talaga?



Maaalalang umamin noon si Duterte may ginawa siya sa kanilang kasambahay noong kabataan niya, pero hindi na niya ito idinetalye.

—May ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News