Lumalabas na ikalima ang mas nakahahawang Delta variant ng COVID-19 sa listahan ng mga variant na may pinakamaraming na-detect sa mga sample na pinroseso ng Philippine Genome Center (PGC).

Sa higit 9,000 sample na na-sequence ng PGC, pinakamarami pa rin ang nakitang Beta variant na 26.17 porsiyento at Alpha variant na 23.19 porsiyento.

Ang Beta at Alpha variants ang sinasabing naging dahilan ng biglang pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa noong Marso at Abril.

Nasa 5 porsiyento naman ng mga sample na nasuri ng PGC ang nakitaan ng Delta variant.

Pero ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, hindi ibig sabihin nito na mababa rin ang banta ng Delta.

"Itong 5 percent na ito, a few weeks ago nasa less than 1 percent pa lang tayo. Ilang doble na rin ito. Kaya ito ang dapat talagang bantayan," ani Duque.

Katunayan, sinabi ng mga eksperto na hindi imposibleng ang pagtaas ng mga kaso na nararanasan ngayon ay bunsod ng Delta variant.

Kaya kahit hindi pa tahasang inaanunsiyo ng Department of Health (DOH) ang community transmission, kailangan ang mahigpit na pag-iingat.

Kung ikukumpara kasi ang datos ng DOH noong Agosot 1 hanggang 8, makikitang maliban sa edad 75 hanggang 79, hindi bababa sa 1,000 ang nagpositibo sa sakit sa bawat age group. Pinakamaraming nadagdag sa mga may edad 25 hanggang 29.

Kasunod naman ng ulat tungkol sa pagkakasakit ng mga bata, makikita rin sa datos ng DOH na bagaman mas maraming nagkakasakit sa mga adolescent age group, kapansin-pansin na mas maraming pumanaw sa pinakabatang age group na edad 0 to 4.

Sa isang pahayag, sinabi ng Philippine Pediatric Society at Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines na may kakulangan pa sa komprehensibong datos ng admission, case severity at disease outcome sa mga batang pasyente.

Pinag-aaralan na rin kung Delta variant ang nagdulot ng mas mataas na hawahan sa mga bata kompara sa ibang edad.

Sa kasalukuyan kasi, wala pang ebidensiyang maaaring magsabi na ang Delta variant ay nagdudulot ng mas malalang sakit sa mga bata, ayon sa 2 grupo.

Sa ngayon, nananatiling manageable ang health care capacity ng bansa pero lagpas 60 porsiyento nang okupado ang mga intensive care unit bed.

Ayon kay Duque, makikita ang epekto ng enhanced community quarantine (ECQ) sa pagtatapos nito.

"Makikita lang natin ang epekto ng ECQ pagkatapos po ng 2 linggo," ani Duque.

"Kaya upang maiwasan ang lalong pagtaas ng mga kaso, kinakailangan paigtingin ng mga local chief executives ang kanilang health systems capacity, coordinated triage, o bigyang prayoridad ang mga severe and critical cases na sila ang unang tanggapin ng mga ospital," dagdag niya.

Umabot ngayong Martes sa 21.9 porsiyento ang naiulat na positivity rate ng Pilipinas. Ito ang bilang ng nagpopositibo sa higit 30,000 na-test noong Agosto 8.

Pero ayon kay Health spokesperson Rosario Vergeire, para makita ang mas kongkretong sitwasyon ng pandemya, dapat mas marami pa sa 35,000 ang tine-test.

"If we can reach 80,000 to 90,000 tests per day, mas magiging makabuluhan at makikita natin ang complete picture ng mga nagkakasakit dito sa atin," aniya.

Nakapagtal ang Pilipinas ngayong Martes ng 8,560 bagong kaso ng COVID-19 para sa kabuuang 1,676,156, kung saan 79,016 ang active cases.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News