MAYNILA—Nabitag sa entrapment operation ang 2 lalaking taga-Tondo na tinuturong nasa likod umano ng hindi bababa sa 3 insidente ng pagnanakaw at pangingikil sa mga lungsod ng Muntinlupa at Pasay.

Inaresto ang si alyas Gerald, 27, at ni alyas Randy, 34, sa P. Guevarra St. sa Maynila matapos abutan ng P50,000 na marked money ng Chinese na umano’y nabiktima nila.

Ayon kay Southern Police District (SPD) director Brig. Gen. Jimili Macaraeg, lumapit sa kanila noong Hulyo ang lalaking Chinese matapos ma-hold-up sa Diokno Avenue sa Pasay City.

Nagkasa ng operasyon noong Sabado matapos iulat ng biktima sa pulis na kinikikilan umano siya ng mga magnanakaw ng pera kapalit ng kinuhang hard drive sa kanya.

Nahulihan ang mga suspek ng mga caliber .38 at caliber .45 na baril, isang granada, at mga bala.

Matapos maaresto, kinumpirma rin sila ng pulis na kabilang sa 4 na lalaking nanloob sa isang bahay sa Ayala Alabang, Muntinlupa at tumangay ng vault noong Hunyo.

Isinangkot din si Randy sa isa pang robbery incident sa Alabang.

Sabi ng pulis, inamin ng mga suspek ang partisipasyon nila sa mga kaso sa Muntinlupa.

Itinuro rin nila ang isang alyas Lucky na utak sa likod ng mga pagnanakaw.

Nahaharap sila sa mga kasong robbery extortion, unlawful possession of explosives at illegal possession of firearms and ammunition.