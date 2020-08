Pilipinas nakikipag-ugnayan na sa Russia, Amerika para sa COVID-19 vaccine

MAYNILA — Umarangkada na umano ang pakikipag-ugnayan ng bansa sa Amerika at Russia para sa pag-develop ng bakuna kontra COVID-19, ayon sa isang senador.

Ayon kay Sen. Bong Go, Senate committee on health and demography chairman, sumulat na sa kaniya si Russian federation ambassador Igor Khovaev at sinabi na malapit na nilang makumpleto ang produksyon ng COVID-19 vaccines.

Umabot na daw hanggang sa phase 3 ang clinical trials sa bakunang gawa ng Russia.

Tatlong bagay aniya ang offer nito para sa Pilipinas.

Una ay gusto daw nilang magsagawa sa Pilipinas ng clinical trials.

Magsu-supply din sila ng bakunang ito, at magse-set-up ng local manufacturing sa bansa.

Binanggit din ni Go na kinupirma ni Philippine ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez na hinikayat siya ni US Secretary of State Mike Pompeo na makipagpulong sa 2 vaccine manufacturers ngayong linggo.

Inaayos na aniya ang petsa ng pakikipagpulong sa vaccine manufacturers.