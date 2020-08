Pagkubra ng SAP sa Marikina nauwi sa gulo dahil sa pila, kulang na cash

WATCH: Heated argument between two SAP beneficiaries caused by disorganized queuing and lack of available cash for the 2nd tranche of SAP at an M'Luillier branch in Marikina City. pic.twitter.com/0qRpp1ZHav — Adrian Ayalin (@adrianayalin) August 10, 2020

MAYNILA —Nauwi sa away ang pagpila ng mga benepisyaro ng Social Amelioration Program (SAP) dahil sa pagkaantala ng pagdating ng pera sa isang remittance center sa Marikina City.

LOOK: SAP beneficiaries falling in line for their cash aid. M'Luillier Marikina branch staff said they are still waiting for funds from their head office. pic.twitter.com/xQHI307Twz — Adrian Ayalin (@adrianayalin) August 10, 2020

Dahil dalawang pila na ang nabuo sa harap ng isang remittance center sa Marikina City, nag-away na ang 2 grupo ng mga kukuha ng kanilang parte sa second tranche ng SAP.

Mula umaga hanggang hapon, tengga ang mga tao sa pila dahil naubusan na pala ng cash ang remittance center. May pagkakataon pang inulan na sila pero nakapila pa rin.

"Isang pila po ang hinihingi namin, kooperasyon pero ang gusto nila sila ang mauuna kasi nga po may hinihintay daw sila, may naghihintay daw sa kanila, magtatrabahao pa daw sila, pare-parehas po ang mga tao ditong nakapila, naghahanapbuhay, nawalan ng hanapbuhay, nawalang ng trabaho, nakapila dito kasi inaahasan nila ito," ani Jayson de Leon, SAP beneficiary.

Sa huli, napagkasunduan na salitan na lang sa pila ang dalawang grupo.

Dadalawa lang ang tauhan ng remittance center at walang guwardiya sa labas.

Pasado alas-12 ng tanghali na nang dumating ang cash ng remittance center at nabigyan ang unang 75 sa linya, habang ang iba ay binigyan ng numero para sa pila kinabukasan.

Mahalaga sa bawat isa na nawalan ng pinagkakakitaan ngayong panahon ng pandemya ang cash aid, na P8,000 hanggang P16,000 depende kung nabigyan ng unang ayuda.