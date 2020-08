Embahada ng Pinas sa Thailand, inalmahan ang 'land of COVID' headline ng isang Thai newspaper

MAYNILA - Nagpadala ng liham ang Embahada ng Pilipinas sa Thailand sa editor-in-chief ng Thai newspaper na Thai Rath kaugnay ng headline ng diyaryo nitong Linggo ukol sa pagdating ng Filipino teachers sa Thailand.

Sa headline, nakasaad na "165 PH teachers arrived at Thailand from the land of COVID" - bagay na binatikos ng ilang netizens sa social media.

Ayon kay Consul General Val Simon Roque, inappropriate, insensitive at unhelpful ito sa panahong magkakatuwang ang mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sa laban kontra COVID-19.

Siniguro ni Roque na sumusunod sa health at quarantine protocols ng Thailand ang Filipino teachers at iba pang returning Filipinos. Mahigpit ding pinatutupad ito ng Thai civil servants.

Umaasa ang embahada na maipaaabot sa publiko ang liham upang mapalaganap ang pagkakaisa ng mga bansa sa harap ng pandemya.

Hanggang nitong Agosto 9, ang Pilipinas na ang may pinakamalaking bilang ng COVID-19 cases sa ASEAN - 129,913 para sa total cases at 59,970 na active cases.

May 3,351 COVID-19 cases naman sa Thailand, kung saan 142 dito ang active cases.