MAYNILA - Pinadedesisyunan na ng mga transport group sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang kanilang hirit na surcharge petition o dagdag singil sa pasahe tuwing rush hour na inihain noong Oktubre 2022.

Nitong Miyerkoles, inihain ng Pasang Masda, ALTODAP, ACTO ang kanilang “Motion for Early Resolution “ sa LTFRB.

Ayon kay Atty. Nichelle Ann Cabog-Bergonia, March ngayong taon ang huli nilang pagdinig sa kanilang hirit na surcharge tuwing rush hour at naghain na rin sila noon ng petition for resolution pero hanggang ngayon ay wala pa ring desisyon.

"There is this urgency na for surcharge. JC theres oil price hike JC dagdag na naman ito sa hirap ng ating mga tsuper secondly nagkaroon nanng increase sa minimum wage...Thirdly pasukan na, traffic na especially during rush hours," aniya.

Sa inihaing surcharge petition, humihingi ng P1 dagdag sa pasahe sa jeep at P2 sa bus tuwing rush hour o mula 5:00 ng umaga hanggang 8:00, at mula 4:00 ng hapon hanggang 8:00 ng gabi.

Tugon naman ng LTFRB, kailangan pa nilang pag-aralan ang surcharge petition.

Sabi ni LTFRB Executive Director Atty. Robert Peig, bukas ang kanilang opisina sa mga karagdagan pang dokumento na isusumite ng mga petitioners.

Kailangan din makita muna ang pag-aaral ng NEDA sa hirit ng mga transport group.

"Hindi po natin masabi kung may merit o wala depende po sa sasabihin ng board, depende sa submission at rekomendasyon ng NEDA, at pati na rin komento ng ating mga commuters, hihingan po kasi komento office of solicitor general at yung commuters group po natin," ani Peig.

