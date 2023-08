Lupa sa dagat: Villar gusto ng mapa ng Manila Bay reclamation

Dahil sa banta ng pagbaha sa iba't ibang lugar, plano ni Sen. Cynthia Villar na magsagawa ng isang public hearing ukol sa mga isyung lumulutang sa reclamation ng Manila Bay.

Sa isang panayam, sinabi ni Villar na nagpapagawa siya ng mapa ng mga lugar sa Manila Bay na sakop ng 21 environmental compliance certificate (ECC) na inaprubahan ng Department of Environment and Natural Resources.

Ang mga ECC na ito ang siyang nagsisilbing patunay na maaaring magsagawa ng reclamation activities ang mga pribadong kumpanya sa Manila Bay.

“Meron po, nag-aaral po kami. Pinagagawa ko yung plano ng 21 ECC para makita natin, wala pa ho kasing lumalabas na mapa, kung ano yung tatabunan sa 21 ECC na ‘yon. Gumagawa po kami ng study kasi mahirap naman po mag-hearing na hindi kumpleto ang aming study,” ani Villar, chairperson ng Senate Committee on Environment and Resources and Climate Change.



Noong Oktubre ng nakaraang taon, sinabi ni Department of Environment and Natural Resources (DENR) Secretary Maria Antonia Loyzaga na mayroon nang inilabas na 21 environmental compliance certificate (ECC).

Nitong Pebrero lamang ay may nailistang 52 reclamation projects sa Manila Bay ang Philippine Reclamation Authority.

“Gagawa daw po sila ng study—’yon ang pangako sa akin ng DENR. Gagawa sila ng study na [malalaman] kung ano ang implication niya sa buong Manila Bay kasi 21 ECC ang in-issue … nung time ni Secretary Cimatu,” ani Villar sa panayam sa TeleRadyo Serbisyo.

“Twenty-one ECC at minimum isa sa kanila 300 hectares. ‘Yun ang minimum, so napakalaki po nito. Tingin ko tatabunan sa buong Manila Bay, pati yung mga south harbor natin at mga north harbor. Paano dadaan ang mga barko kung tatabunan lahat ‘yon, diba?”

Ayon kay Villar, maliban sa mga barko ay mahihirapan din ang mga isda na makarating sa Manila Bay.

"There are 300,000 fishermen in Manila Bay, kaya mawawalan din po ‘yan ng hanapbuhay ‘pag tinambakan nila ang Manila Bay."

Una nang binalaan ng dating Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Rogelio Singson ang senadora na hindi dapat siya pumayag na matuloy ang reclamation dahil babaha sa lugar nila ng 6-8 meters.

"Kasi alam niyo, dito sa aming lugar, sa Las Pinas, Bacoor, at Paranaque, meron pong anim na river na lumalabas dito. ‘Pag ni-reclaim nila, saan lalabas yung aming river? ‘Yun ang palagi pong sinasabi. ‘E pag ni-reclaim ‘yan, hindi na namin mahuhukay ‘yan," ani Villar.

Dagdag niya: "Ang 6 meters ay 3-storey building. Paano naman ako papayag sa reclamation? Kaya kami talaga po ay lumalaban sa reclamation kasi walang lalabasan yung river namin, maski pa, ako po nagpatayo po ako ng 40 kilometers [na] river drive para linisin ang aming river, tapos useless lang lahat ‘yan pag walang lalabasan yung aming river."

Ayon kay Villar, matagal na silang "nagkakagulo" sa isyu sa Manila Bay.

"Sinasabi ko po ‘yan palagi. In fact, [taong] 2000 pa kami nagkakagulo diyan sa reclamation ng Manila Bay. Umalis na po yung magrereclaim, lumipat na sa Bulacan, tapos ngayon bumabalik nanaman po, ‘yun ang problema namin. So nakita ko po na ang problema ng pag-protect ng Manila Bay is a permanent problem. Kasi pag umalis ang isa, may babalik namang iba. Kasi alam niyo, 10,000 pesos per square meter to reclaim ang lupa diyan, 500,000 to one million per square."

Pinahinto na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang halos lahat ng reclamation activities sa Manila Bay.

