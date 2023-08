Karambola ng 6 na sasakyan, nagdulot ng matinding traffic sa Aurora Boulevard flyover

Kuha ng Pasay Traffic Kuha ng Pasay Traffic Kuha ng Pasay Traffic

Nagkabuhol-buhol ang trapiko sa may kahabaan ng Aurora Boulevard Flyover sa Pasay City matapos magkarambola ang anim na sasakyan pasado alas onse ng gabi nitong Martes.

Base sa imbestigasyon ng Pasay Traffic and Parking Management Office, nawalan umano ng preno ang driver ng 10-wheeler truck kaya dumausdos ito at nabangga ang mga nasa harapang sasakyan.

"Pababa ‘yung truck, e nawalan nga ng preno kaya nasuro niya ‘yung mga nakahintong sasakyan," ayon kay traffic enforcer Ambrosio Payumo, Nightshift Supervisor ng Pasay Traffic.

Depensa naman ng pahinante ng truck na si JR David, nasuri naman nila ang kondisyon ng kargadong sasakyan bago bumiyahe mula Pampanga patungong Bacoor.

"Checked po lahat ng gulong, brakes, lahat po pati diesel saka tubig sa truck. ‘Yung hangin lang po talaga. Ang tansya po kasi namin talaga ‘yung pagka-preno po, hindi po naantabay ng driver po pag gas," sabi ni David.

Nagtamo ng minor injuries ang ilang pasahero habang trauma naman ang inabot nito kay Katrina Pamatmat, driver ng kotse na pinagitnaan ng closed van at isa pang sasakyan.

“I thought mamamatay ako talaga kasi nakikita ko nag-i-squeeze ‘yung sasakyan ko right before my eyes," kwento ni Pamatmat.

Nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to property ang driver ng truck.

