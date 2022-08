KUALA LUMPUR, MALAYSIA -- Ibinahagi sa TFC News ni Marian Carmelo, 25 anyos, isang Overseas Filipino Worker o OFW sa Malaysia kung paano siya naisalba ng vlogging nang natanggal siya sa trabaho taong 2020 dahil sa pagputok ng pandemya.

Kawalan ng seguridad sa Pilipinas.

Ang kawalan ng seguridad sa Pilipinas ang nagtulak kay Marian para makipagsapalaran sa Malaysia bilang isang flight attendant.

“Naexperience ko pong ma-stuck sa traffic ng 8 hours. Wala po akong magawa kasi hindi pwedeng iwan na lang basta ang kotse sa kalsada. Bumabagyo pa noon at pinapasukan na ng tubig ang kotse ko. Sobrang na-trauma ako.

Ilang beses na rin kaming nilooban at nanakawan ng mga gamit sa loob ng condo namin. Kahit naka-double lock at may guard na nagbabantay, nananakawan pa rin kami. May isang insidente na pinatulog ang kapatid ko at ninakaw lahat ng gamit niya. Buti hindi siya nagising kundi, ‘di po namin alam kung anong mangyayari sa kanya. Ngayon sa Hong Kong na siya nagtatrabaho at isang OFW din. Pagkatapos ng mga insidenteng ‘yon, sinikap kong maghanap ng trabaho sa ibang bansa,” kwento ni Marian.

OFW Marian Carmelo sa Malaysia

“Love at first flight”

Taong 2019 nakipagsapalaran si Marian sa Malaysia bilang isang flight attendant o FA. Dito aniya “naka-love at first flight” ang kanyang boyfriend na si Eddie, isang Malaysian-Chinese.

Pero nang pumutok ang pandemya taong 2020, kasama si Marian sa libo-libong OFW na natanggal sa trabaho. Pareho sila ni Eddie na nawalan ng trabaho.

“Pero sobrang thankful kami kasi may OFW assistance naman na ibinigay sa amin, pati ang aming kumpanya ay bukas para magbigay ng financial assistance. Hindi nila kami pinabayaan. At binayaran pa ng 3 months advance salary bago kami ma-retrench,” sabi ni Marian.

Halos 9 na buwan ding walang trabaho si Marian kung saan nagsumikap siyang mag-apply sa kahit anong trabaho sa iba-ibang bansa:

“Ilan sa mga in-apply-an ko, domestic helper, nanny, piggery attendant, fruit picker, receptionist, at marami pang iba. Halos lahat po ng trabaho in-applyan ko. Nag-email din ako sa iba-ibang kumpanya. Pero sa panahong yon, lahat naka-freeze hiring dahil sa pandemic.”

Si Marian kasama ang boyfriend na si Eddie

“Vlogging is life.”

Hindi pinanghinaan ng loob si Marian at ngayon tinatamasa na niya ang bunga ng kanyang pagpupursige bilang isang creators engagement executive sa isang kumpanya sa Kuala Lumpur, Malaysia.

“Ako po ang naghahanap ng mga influencers at content creator para mag-promote ng mga campaigns sa aming kumpanya. Napansin po ako ng...kumpanya namin at minessage...ako...para offeran ng trabaho. Naparami ko ang followers nya sa Tiktok from 0 to 380,000 na ngayon,” pagbabahagi ni Marian.

Ang kanyang nakahiligang vlogging, lakas ng loob at pagsisikap ang nagsalba sa kanya sa mga panahong wala siyang trabaho sa Malaysia:

“Nagvlog po ako, yung kinikita ko sa vlogging, 'yun yung pinambibili ko ng groceries.

Nag-online English teacher din po ako sa mga Chinese students. Yung kita ko don pinangdadagdag ko sa bayad sa renta.”

“Mahal ko ang Pilipinas.”

Nakakatatlong (3) taon na bilang OFW sa Malaysia si Marian ngayon pero, hindi aniya ipagpapalit ang Pilipinas.

“Masaya ang buhay ko rito. Mabait ang partner ko. Madaling pakisamahan ang mga tao. Walang traffic. Malayo sa natural disaster. Malaya kong nabibitbit ang bag ko na walang pangambang baka may magnanakaw sa tren. Meron akong peace of mind pagdating sa personal safety.

Pero hindi ko pa rin ipagpapalit ang Pilipinas. Hinahanap-hanap ko pa rin ang pagkaing Pinoy, ang kultura natin, ang simoy tuwing Pasko. Mahal ko ang Pilipinas. Sa ngayon, dito muna ako sa Malaysia,” sabi ni Marian.

Marian Carmelo

“Laban lang.”

Payo ni Marian sa mga kapwa overseas Filipino na nawalan ng trabaho dahil sa pandemya o sa iba pa mang kadahilanan, apply lang ng apply at always think positive:

“Yung palagi n’yong naririnig na advise: “’Wag mawalan ng pag-asa' sa totoo lang, ‘di maiiwasan ‘yan. Madaling sabihin na '‘wag ka mawalan ng pag-asa.’ Ang advise ko sa ‘yo, mapagod ka lang, malungkot ka lang, umiyak ka lang, damdamin mo lang lahat ng lungkot. Kung napapagod ka na, magpahinga ka lang saglit. Tapos laban ulit 'pag kaya mo na.”