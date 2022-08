Singer-nurse at up and coming designer, nagsanib puwersa sa isang concert sa Italy

NAPLES - Mula sa pagkanta sa mga plaza, nagpabilib naman ang Pinay nurse na si Jenika Duran sa kanyang first solo concert sa Italy kamakailan.

Suot niya ang kasuotang Pilipino na gawa ng up and coming Pinay designer na si Rebecca Boncan. Hindi inakala ni Jenika na maiimbitahan siyang mag-concert sa Italy kasama ang isang Italian musician.

Lalo na’t sa harap pa ng mga Italian businessmen, mula sa grupo ng Rotary Club Hirpinia Goleto. Si Jenika ang unang performer sa unang araw ng Festival sa Goleto, na nasa gawing silangan ng Napoli.

Itinanghal ang festival sa lumang kumbento ng Goleto na mukhang palasyo kung titingnan.

“Grabe, ibang-iba po ang aking pakiramdam, punong-puno ang puso ko ng kaligayahan sana po, magtuloy-tuloy pa.” sabi ni Jenika Duran, OFW at singer.

Isa si Jenika sa mga Pilipinong pinalad na makapagtanghal bilang singer sa Italya at nabigyan siya ng pagkakataong makapagperform ng concert on stage.

Inimbitahan siya ng grupo ng mga negosyante, matapos na makita ang kanyang pagtatanghal sa mga plaza sa kanyang YouTube channel.

Matatandaang umani rin ng atensyon ang kuwento ni Jenika nang maipalabas ang kanyang istorya sa ABS-CBN News.

Nag-standing ovation ang mga negosyante matapos awitin ni Jenika ang “I will Always Love You” ni Whitney Houston.

Palakpakan din ang mga Italyano lalo na ang mga kababaihan nang kantahin ni Jenika ang “I will survive,” bago matapos ang kanyang ikatlong set ng mga kanta.

Hiningan pa sya ng sample ng Filipino song. Sinuportahan naman siya ng aspiring Pinay designer na si Rebecca Boncan, na nagsuot ng handwoven malong skirt na gawa sa Maguindanaoan fabric sa concert.

Si Rebecca ay anak ng namayapa nang si Raul Boncan, dating miyembro ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nakatira ngayon si Rebecca sa Chieri, Torino, Italy kasama ang kanyang pamilya.

“Thank you for giving me a chance, I’m really touched,” sabi ni Rebecca Boncan, Pinay designer. Nagsuot naman ang Italyanong guitarist ng barong na gawa sa banana fiber na dinisenyo rin ni Rebecca,

“I feel like a Pinoy. it's a pleasure that I wear this. It doesn’t make me sweat. That’s important for a musician,” sabi ni Noah Waldorf.

Natuwa ang mga Italyano hindi lang sa husay ng pagkanta ni Jenika, pati rin ang unique designs na gawang Pinoy.

Ilan pang mga disenyo ni Rebecca ang sinuot ni Jenika, tulad ng makulay na handwoven malong skirt, na gawa sa Maguindanaoan fabric. Hanggang sa mga kalye ng Napoli, inirampa ni Jenika ang asul na malong skirt.

Hobby lang ni Rebecca ang pagdidisenyo mula pa noong bata pa siya, hanggang sa sinubukan niyang mag-design ng gowns at barong para sa kanyang kasal.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Italy, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.