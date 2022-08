MAYNILA - Itinuturong sanhi ng mga pagbaha sa ilang parte ng Maynila ang hindi pa tapos na pumping stations sa lungsod, ayon sa Metropolitan Manila Development Authority.

Paliwanag ng MMDA, kinukumpuni pa nila ang tatlong pumping stations, na daluyan ng tubig mula sa siyudad palabas sa Manila Bay.

Parte umano ng Manila Bay Dolomite Beach Project ang pagsasaayos ng mga pumping stations, kabilang ang planong pagpapalaki sa kapasidad ng mga ito.

"Mayroon tayong tatlong drainage outputs: nagdi-discharge directly sa Manila Bay. Ang area na attachment area niya, itong Taft, itong Malate -- itong mga binahang lugar. Sa ngayon kasi, ayaw ipa-discharge directly yong tubig na nanggaling sa area dahil untreated kasi 'yon eh. So mapo-pollute yung tubig sa area. Gusto natin na maging swimmable," ani Engr. Baltazar Melgar ng MMDA.

Sa inilabas na pahayag ng ahensya ngayong Martes, sinabi nitong hindi ang Dolomite Beach mismo ang sanhi ng mga pagbaha.

"Dolomite Beach has no connection to the recent flooding in the area. The reason why flood water subsided slowly during heavy rains last Friday was the ongoing construction of three pumping stations and a pipeline by the Department of Public Works and Highways (DPWH) which is expected to be completed by October," sabi ni Melgar, ayon sa inilabas ng statement ng MMDA.

Particular na tinukoy ng ahensya ang mga sumusunod na pumping stations: Padre Faura Drainage, Remedios Drainage and Estero De San Antonio.

Ani Melgar, kaya mabagal humupa ang baha dahil imbes na sa Manila Bay ipinadadaloy ang tubig, sa Pasig River ito ipinalalabas gamit ang Balete Pumping Station.

Matatandaang binaha ang ilang parte ng Taft at Ermita at iba pang lugar sa Maynila bunsod ng mga pag-ulan.

Napansin din ng ilang residente gaya ni Elmer German na mas matagal nang humupa ang baha kumpara noong nakaraang taon.

"Maganda noong wala 'yang dolomite na 'yan. Madaling humupa ang baha. Noong meron, mataas na kahit saan," ani German.

Aniya, hindi na nakakapasada ang ilan sa kaniyang kasamahan kapag tumataas ang baha.

"'Yong mga kasama ko, tigil lahat sila. Kapag mataas ang gulong, nakakadaan. Pero 'pag maliit, hindi," aniya.

Ayon sa Department of Public Works and Highways, kailangan ng filtration system para malinis ang dumadaloy na tubig pa-Manila Bay.

Aminado si DPWH Secretary Manuel Bonoan na natagalan ang pagsasaayos dahil hinanapan pa nila ito ng pondo.

"Ito naman po ay requirement kasi ng DENR na dapat nating proteksiyunan ang Dolomite beach para hindi ito marumihan. Actually, baka ho makumpuni natin ito by the middle of September or latest end of September po," ani Bonoan.

Pinaghahanda na ng MMDA ang publiko sa pagbaha hangga't hindi pa tapos ang repairs, na tinatantiyang aabot ng higit isang buwan.

Balak ng MMDA na mag-deploy ng mobile pumps kung may baha para umagos patungong Manila Bay ang tubig.

May assistance din ang Manila City local government lalo na sa mga commuter habang nakikipag-ugnayan pa sila sa DPWH sa mga maaaring solusyon sa pagbaha.

-- Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News

