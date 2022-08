Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Nadismaya ang ilang overseas Filipino worker sa mabagal na usad ng pamamahagi ng Overseeas Workers Welfare Administration ng ayuda para sa mga may pamilyang apektado ng lindol sa Abra.

Ang ilang grupo ng OFW na taga-Abra, nagkilos protesta sa Philippine Overseas Labor Office sa Hong Kong.

Ang isa pang OFW na si Catherine Balla, wala sa listahan ng OWWA kahit nakapag-renew siya ng kaniyang employment contract mula pa nitong Mayo.

"Hindi mo 'yan mare-renew, 'yung contract, pag wala 'yung OWWA. Parang napaka-unfair, bakit nila binigyan 'yung iba? Ang dali nilang mangolekta ng bayad namin tapos pag benepisyo wala? Nakaka-disappoint talaga po," ani Balla.

Halos buong pamilya ni Balla ay nasa Pidigan, Abra at marami sa kanila ay nasira ang bahay sa lindol.

Pumila ang kaniyang mister sa ayuda pero wala ring napala.

Ang tiyahin din aniya niyang OFW sa Singapore, hindi pa nakakakuha sa dami ng dokumento.

"Hinanap 'yung proof of address. Siyempre, bakit siya magkaka-proof of address eh hindi naman niya bahay 'yon? Bahay ng parents niya 'yun, single siya. So ang hinanap ulit, police clearance and barangay clearance which is, wala doon na naka-state sa requirements," ani Balla.

Nilinaw ng OWWA na hindi kailangan ng proof of address, police o barangay clearance para makakuha ng calamity assistance.

Ang kailangan lang, ID picture ng claimant, kopya ng passport at authorization letter ng OFW. At sa ilang pagkakataon, birth certificate, o marriage contract ng kumukuha ng ayuda.

"This calamity assistance is for active OWWA members. Nevertheless, pag merong inactive na nagke-claim na kakabayad lang niya ng OWWA contribution elsewhere ay tinitingnan din natin ito… We’ve actually made the requirements easy," ani OWWA Administrator Hans Cacdac.

Maaari namang tumawag sa OWWA hotline (1348) o kaya sa calamity assistance hotlines ng OWWA-Abra ang mga OFW na nagkakaproblema sa requirements.

-- Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News