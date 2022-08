MANILA -- Nakikipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan ng Lungsod ng Maynila sa Department of Public Works and Highways (DPWH) para masolusyonan ang madalas na pagbaha tuwing umuulan sa ilang pangunahing kalsada sa lungsod.

Matatandaang nitong Biyernes, binaha ang ilang mga kalye sa kahabaan ng Taft Avenue matapos makaranas ng malakas na pag-ulan.

Ayon kay Manila Mayor Honey Lacuna-Pangan, inaalam na nila ang sitwasyon sa madalas na pagbaha sa mga pangunahing kalsada sa lungsod.

"Nakikipag-ugnayan nga po kami sa national government particularly DPWH para malaman po namin kung ano ang situation d'yan sa biglaang pagkakaroon ng baha sa lungsod ng Maynila, particularly po dyan sa Roxas Blvd., Quirino at Taft," anang alkalde.

Una nang kinumpirma ni DPWH Secretary Manny Bonoan sa TeleRadyo na sarado ang tatlong drainage sa Maynila dahil sa hindi pa natatapos na proyektong water treatment facility.

Layon sana ng nasabing pasilidad na linisin ang mga tubig na itatapon malapit sa Manila Baywalk Dolomite Beach.

Giit naman ni Lacuna na habang patuloy pa ang pakikipag-ugnayan nila sa DPWH, pansamantalang naglatag sila ng mga hakbang para matulungan ang mga maaapektuhan ng baha, lalo na ang mga commuter.

"Automatic na po kapag malakas ang ulan, ang ating kapulisan, ang (Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office) and (Manila Traffic and Parking Bureau) ay nagbibigay ng libreng sakay," sabi niya.

"Of course, continuous pa rin ang declogging namin sa buong Kamaynilaan, pagtatanggal ng dumi, at kalat at basura para mas madali kung magkakaroon man ng baha, mas madaling humupa," dagdga niya.

Ngayong Martes, sinamantala ng mga tauhan ng DPWH ang magandang panahon at puspusan ang kanilang ginawang declogging sa kahabaan ng Taft Avenue na madalas bahain tuwing umuulan.

Mga basura tulad ng plastic at makapal na burak ang karaniwang nakukuha sa mga drainage sa lugar.

