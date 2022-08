Camarines Sur 2nd District Rep. Lray Villafuerte. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

Apat na kongresista ang idineklarang "persona non grata" sa Aklan dahil sa kanilang kontrobersiyal na panukala kaugnay sa pagpapatakbo ng Boracy Island.

Ang mga kongresista ay sina Luis Raymund "Lray" Villafuerte ng 2nd District ng Camarines Sur, Tsuyoshi Anthony Horibata ng 1st District ng Camarines Sur, Miguel Luis Villafuerte ng 5th District ng Camarines Sur, at Nicolas Enciso lll ng Bicol Saro Party-list.

Sila ay naging "persona non grata" matapos aprubahan ng 19th Aklan Sangguniang Panlalawigan ang resolution na inihain ni Vice Governor Reynaldo Quimpo sa kanilang session, Lunes ng umaga, Agosto 8.

Napag-alaman na sina Villafuerte at ang iba pang mga mambabatas ay naghain sa 19th Congress ng House Bill 1085 o Proposing the Creation of Boracay Island Development Authority (BIDA) as a Government-Owned and Controlled Corporation (GOCC) noong July 4, 2022.

Ayon sa SP Aklan, walang pinagkaiba ang House Bill 1085 sa House Bill 09286 na isinampa noong nakaraang 18th Congress pero hindi umusad ang nasabing proposal.

Matatandaang mahigpit na tinututulan ng mga opisyal ng lalawigan ng Aklan at mga residente nito ang pagbuo ng BIDA Bill kung saan mapupunta sa national government ang pagpapatakbo sa isla ng Boracay.

Dagdag ng SP Aklan, ang BIDA GOCC ay may malaking epekto sa "socio-economic well-being" ng mga taga-Boracay at buong lalawigan ng Aklan.

Ang hakbang umano ng apat na mambabatas ay nagpapakita ng kawalan ng respeto sa mga Aklanons. – Ulat ni Rolen Escaniel

