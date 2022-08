FVR naihimlay na sa Libingan ng mga Bayani

Jorge Cariño at Bianca Dava, ABS-CBN News

Naihimlay nitong umaga ng Martes si dating pangulong Fidel V. Ramos sa Libingan ng mga Bayani sa Taguig.

Eksaktong alas-10:30 ng umaga nang dumating ang grupong may dala ng labi ni Ramos mula Heritage Park.

Pagkatapos ng ilang seremonya, tinanggap ng pamilya Ramos ang labi ng dating lider at inilagay sa karwaheng tradisyunal na pinaglalagyan ng labi ng mga diplomat, dating lider ng bansa, o national artist.

Nag-flower drop ang militar bilang pagpupugay kay Ramos, bukod pa sa mga putok ng kanyon at baril. Ito'y ginagawad lang sa state funeral o hero's burial.

Alas-11:22 nang ilagak ang abo ng ika-12 presidente ng republika.

Dumating din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., at nakiramay at sumama sa paghahatid kay Ramos — na pinsan ng kaniyang ama — sa huling hantungan.

Bandang tanghali, unti-unti nang nag-aalisan ang mga dumalo sa libing.

Bago ang libing, nagdaos muna ng pribadong misa sa Heritage Park ang pamilya Ramos at pinagkalooban siya ng military honors ng Armed Forces of the Philippines.

Naging tahimik at maayos ang naging departure honors sa Heritage Park, kung saan nagpatupad din ng mahigpit na seguridad.

Pumanaw noong Hulyo 31 si Ramos sa edad na 94.