MANILA — Nagbabala ang Department of Environment and Natural Resources-Biodiversity Management Bureau (BMB) laban sa pagpapakawala ng mga palaka at isda upang labanan ang dengue.

Ayon sa DENR-BMB, hindi nila iminumungkahi ang paglalagay ng mga palaka at isda sa "stagnant water" dahil masisira ng mga ito ang ecological balance ng kapaligiran.

Ipinaliwanag ni DENR-BMB Director Natividad Bernardino na hindi umano kasali ang mga lamok sa mga karaniwang kinakain ng mga palaka.

"While adult frogs eat a variety of things, mosquitoes do not appear to be a major part of the diet of any adult frog or toad," aniya.

Noong 2016, nagbabala rin ang biologist na si Jodi Rowley na hindi epektibo ang pagpapakawala ng mga palaka upang sugpuin ang mga lamok na may dalang Zika virus.

Matatandaang may ilang lokal na pamahalaang nagpakawala ng mga cane toads noon upang labanan ang dengue. Ngunit ang mga cane toads ay ang numero uno umanong "invasive alien species" sa buong mundo.

“When introduced to a new environment, non-native species of frogs and fishes may become invasive and alter the biodiversity of the area,” sabi ni Rowley.

Dahil ang mga palaka at isdang pinapakawalan ay nilalagay sa mga ecosystem kung saan hindi sila likas na nakatira, maaaring magkaroon pa ng mas masamang epekto ang mga ito.

Ayon kay Bernardino, posibleng magdala ng mga panibagong sakit ang mga "invasive species" kapag pinakawalan ang mga ito.

Muling iginiit ng DENR ang joint advisory nito kasama ang Department of Health (DOH) at Department of Interior and Local Government (DILG) laban sa dengue.

Sa naturang abiso, sinabi ng tatlong ahensya na ang paglilinis at pagsasaayos pa rin ng kapaligiran ang pinakamabisang solusyon upang masugpo ang mga lamok na aedes aegypti na karaniwang nagdudulot ng dengue.

Pinayuhan din ng DENR ang publiko na bukod sa paglilinis, kailangan ding panatilihing dumadaloy ang tubig sa mga daluyan at gawing malusog ang freshwater ecosystems upang matanggal ang posibleng breeding grounds ng mga lamok.

